Она стояла у истоков селекции - расскажем о героине, на счету которой почти 30 сортов рапса

На счету Ядвиги Пилюк несколько десятков сортов рапса. Их она создала вместе со своей командой. Культура сегодня - это черное золото для нашей страны. И мы входим в десятку лучших в мире производителей рапсового масла.

Главная по рапсу

Ядвига Пилюк может часами увлеченно рассказывать о рапсе. Это дело ее жизни, она посвятила культуре без малого 40 лет.

И неудивительно, что Ядвига Эдвардовна пошла именно в эту профессию. По семейной линии целая плеяда кандидатов наук, сама она профессор. Вместе с командой за последние годы создали около 30 сортов озимого и ярового рапса.

Ядвига Пилюк, завотделом масличных культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию

Рапс - если не самая, то точно одна из прихотливых и "ювелирных" культур в сельском хозяйстве. Он не прощает ошибок: если на пшенице промах в технологии снизит урожай на 10 %, то на рапсе можно потерять все. Поэтому для ученых (особенно в такую зиму как сейчас) была задача разработать сорта, которые способны выдерживать и не такие погодные условия.

Рапс полезен, первое - это, конечно, масло (по производству и экспорту его, кстати, Беларусь входит в десятку лучших в мире), второе - белок, он нужен для нужд животноводства. Плюс на полях после возделывания хорошо растут зерновые культуры, так что эта еще и отличная подкормка для почвы. А ведь Ядвига Пилюк стояла у истоков селекции.

Ядвига Пилюк, завотделом масличных культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

"Вымерзнет рапс - виноват сорт или гибрид. А вот то, что технологию нарушили, вину никто не признавал. И сейчас это взято под контроль хорошо. Большая доля благодаря Александру Григорьевичу Лукашенко, потому что продукцию произвести - это одно, а сбыть - другое".

Ядвига Пилюк, завотделом масличных культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию

И ведь не прогадал. Рапс сегодня - важная статья импортозамещения, наш валютный резерв, черное золото. И для того чтобы выращивать, у нас есть для этого все: и площади, и техника, и технологии. Постоянно создаются новые сорта. Кстати, в 2025 году наши виды занимали 43 % площадей. Сейчас силы наших ученых сосредоточены на создании гибридов.

Ядвига Пилюк, завотделом масличных культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

"1120 сортов гибридов в 2025-м мы изучили, лучшие гибриды уже выбрали. Времени мало осталось - к 2030 году мы должны иметь гибриды, они должны занимать свое место".