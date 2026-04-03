Определены белорусские пассажиры "Поезда Памяти - 2026" - кто стал счастливчиком

Исторический локомотив Союзного государства - "Поезд Памяти" в юбилейном сезоне узнал имена первых пассажиров. В Минске подошел к концу республиканский финал конкурса "Я патриот своей страны". Главный приз - заветный билет в популярный экспресс. По традиции торжественное открытие проекта пройдет в Брестской крепости, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Кстати, в нынешнем году поезд сделает несколько новых остановок.

Готовь сани летом, а незабываемое путешествие на "Поезде Памяти" еще с зимы. В одном из самых медийных поездов страны в этом году мечтают проехать больше 12 тысяч белорусских школьников. 2026 год для "Поезда Памяти" юбилейный - пятый по счету, а значит, и маршрут с изюминкой.

В проекте в этом году появятся новые локации, но неизменно в маршруте останутся героические Брест, Москва, Санкт-Петербург и Могилев. Важным событием станет и празднование Дня Независимости Республики Беларусь в столице - это финальная точка маршрута. Попасть в него могут всего 40 юных пассажиров.

Виталина Саевец, учащаяся гимназии № 16 г. Минска:

"На протяжении всех этапов я испытывала разные эмоции. Особенно после республиканского было волнение и в то же время восхищение, потому что я увидела, насколько хорошо были подготовлены ребята из разных областей, насколько они были замотивированы. Я желаю всем только удачи и надеюсь, что этот путь станет для каждого началом чего-то важного".

В республиканский финал отбора попали лишь 105 лучших представителей страны. Отбор серьезнейший: эссе, написанное без помощи нейросетей, в котором рассуждали о подвиге предков, личных семейных историях и будущих мечтах. На втором этапе - проверка на сценическую прочность с презентацией портфолио. В списке критериев и навыки видеоблогинга - это обязательно пригодится ребятам в лучших традициях проекта.

Виктор Довнар, начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:

"Каждая работа индивидуальна и актуальна. Ведь наши ребята рассуждают о таких серьезных темах, как война, о героическом прошлом своих прадедов, прабабушек, которые пережили это. И каждая работа актуальна".

Павел Коноплев, учащийся гимназии № 33 г. Минска:

"Я являюсь секретарем БРС. Также участвую в общегимназических, районных и городских мероприятиях, творческих проектах, благотворительных и трудовых акциях".

К участию в отборе юных талантов, безусловно, подталкивают и личные семейные истории. Например, для минчанина Климентия Латыгольца пример прадеда вдохновил взяться за доскональное изучение темы Великой Отечественной войны. С 2023 года парень занимается исследованием, посвященным героизму и трагической судьбе военнопленных в Шталаге 352.

Климентий Латыголец, учащийся гимназии № 43 г. Минска:

"Я считаю, что "Поезд Памяти" - это достаточно престижный международный проект, который позволяет ребятам познакомиться с такими же амбициозными людьми, как и они. Узнать что-то новое для себя, познакомиться с кем-то и, может быть, в дальнейшем продолжить эту дружбу. И также, допустим, своим друзьям, которые, к сожалению, не поехали на "Поезде Памяти", рассказать им, каково это было".