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Ордена Матери вручили 7 жительницам Бреста
За свой самый ценный труд 7 женщин Московского района Бреста получили наивысшую награду - орден Матери. У каждой из них 5 и более детей. Важный подарок вручил глава администрации Александр Прадун.
Сегодня в Московском районе Бреста проживает почти 3,9 тыс. многодетных семей, и более 400 женщин удостоены ордена Матери.
Александр Прадун, глава администрации Московского района г. Бреста:
"Мамы - это очень тяжелый каждодневный труд, тем более в многодетных семьях. Наше государство социально ориентированое. Необходимо отметить, что поддержка именно многодетных начинается с семейного капитала и строительства жилья с льготным финансированием и заканчивается бесплатным питанием даже в учреждениях образования".
Накануне 8 Марта также слова благодарности и цветы вручили женщинам Бреста, которые внесли значительный вклад в развитие города.