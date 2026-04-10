Орловский: Почти три четверти литовских сцепок и тягачей уже покинули белорусские спецстоянки

Почти три четверти литовских сцепок, тягачей и полуприцепов уже покинули белорусские спецстоянки. Услуги по хранению оплачены за 1,4 тыс. транспортных средств, около 100 из которых ожидают выезда через литовские пункты пропуска. Об этом рассказал председатель ГТК Беларуси Владимир Орловский.

По его словам, прогнозируется, что оставшиеся 500 машин также покинут территорию Беларуси в ближайшее время. Владимир Орловский посетил спецплощадки, с которых убывает транспорт на литовской регистрации, оставшийся из-за недружественных действий Литвы, во время рабочего визита в Гродненский регион. Он проинспектировал пункты пропуска "Каменный Лог" и "Берестовица". Они расположены вблизи зоны ожидания для сохранности фур.

Владимир Орловский:

"Возникла парадоксальная ситуация. Во-первых, литовская сторона закрыла границу и нанесла ущерб своим же перевозчикам. Вообще, страна должна обеспечивать проезд своей границы для собственного бизнеса. Но при этом обвинили в ущербе белорусскую сторону. После того, как Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о возможности выезда фур, вместо благодарения, поддержки перевозчиков, пропускала Литва через границу свои большегрузы не очень быстро. В отдельные дни принимали немного больше, но пока машины стоят только для выезда в государство. Во-вторых, Литва начала запугивать своих перевозчиков штрафами за нарушение европейских санкций при оплате за хранение. Это выглядит несерьезно и для страны недостойно".