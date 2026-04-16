Орловский: В "Каменном Логе" планируется создать около 20 каналов для въезда и выезда транспорта
Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский в "Актуальном интервью" рассказал о реализующихся проектах, которые помогают нормализовать работу пунктов пропуска и упростить проезд для водителей легковых и большегрузных машин.
Основная работа на границе таможенных и пограничных органов - ускорение прохождения границы легковыми и грузовыми автомобилями. Для этого задействованы всевозможные технологии и технические средства, но большое значение имеет инфраструктура пунктов пропуска. В Беларуси в обязательном порядке ее приводят в соответствие с технологической быстротой.
Факт
За последние пять лет проведена реконструкция 12 пунктов пропуска. В 2025 году отремонтировали два пропускных пункта.
Первая - самая большая - реконструкция произойдет в пункте пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе. Также проведен капитальный ремонт пункта пропуска "Видзы" на белорусско-литовской границе. "С "Берестовицей" получилось очень вовремя, потому что закончили реконструкцию как раз перед открытием движения польской стороной. В "Каменном Логе" планируется провести перестройку практически всех зданий, сооружений и каналов. Будет порядка 20 каналов для въезда-выезда транспортных средств, оборудована площадка для досмотрового комплекса и видеонаблюдение", - поделился планами собеседник.
В январе 2026 года была закончена реконструкция и сдана в эксплуатацию площадка электронной очереди перед пунктом пропуска "Козловичи", а в конце апреля введут в эксплуатацию площадку электронной очереди в пункте пропуска "Варшавский мост". Ее особенно ждут граждане - это основной пункт самой большой пропускной способности для въезда в Европейский союз для легковых машин.
Кроме самих пунктов пропуска, большое значение имеет и приграничная инфраструктура, поэтому даже новые площадки совершенствуют и устанавливают обновленные модули регистрации и другие технические средства для минимизации возникновения перед въездом каких-либо проблем.
"В 2025 году РУП "Белтаможсервис" приобрело две площадки электронной очереди у частных компаний. Они установлены перед пунктами пропуска "Котловка" на литовском направлении и "Урбаны" - на латвийском. Эти пункты пока закрыты, но предприятие создает там идеальную инфраструктуру - санитарные зоны, интернет, услуги банков, чтобы ожидание и пересечение границы было максимально комфортным", - подчеркнул Владимир Орловский.