Основной локацией республиканского субботника в Гомельской области стал Мозырский роддом

Основной локацией субботника в Гомельской области стал Мозырский городской родильный дом. Его закрыли на ремонт в начале апреля, в планах полностью заменить кровлю, обновить цокольный этаж, фасад, заменить электрооборудование и коммунальные сети.

Участники субботника работали в пищеблоке: демонтировали двери, вентиляционную систему, снимали плитку. С руководством Гомельской области трудились медработники и строители. В итоге Мозырь получит современный медицинский центр для оказания квалифицированной помощи роженицам семи районов. Учреждение планируют открыть после реконструкции к 7 Ноября.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома: "Мы определили объемы ресурсов. Министерство здравоохранения возьмет на себя поставку технологического оборудования, а облисполком - обеспечение финансами из двух источников. Уже состоялся областной субботник, на котором мы собрали на этот роддом 1,5 млн рублей, также будет выделено 3 млн из резервного фонда облисполкома для реконструкции и полного технического перевооружения родильного дома".