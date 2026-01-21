Основные работы на поврежденной тепломагистрали в Минске завершены

"В настоящее время работа ЖКХ по восстановлению систем теплоснабжения жилых домов завершена. Нами своевременно организованы работы по развоздушиванию систем отопления, выполнены мероприятия по восстановлению температурных режимов в квартирах потребителей. Также своевременно обрабатываются единичные поступающие заявки на диспетчерские службы. До конца этой недели будет организована горячая телефонная линия, на которую поступают единичные обращения граждан по поводу недостаточного прогрева полотенцесушителей, отопительных приборов, а также единичные заявки об отсутствии отопления в отдельно взятых комнатах. Данные заявки своевременно и оперативно обрабатываются нашими специалистами в круглосуточном режиме".