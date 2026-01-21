3.72 BYN
Основные работы на поврежденной тепломагистрали в Минске завершены
На поврежденном участке тепломагистрали в Минске завершены основные восстановительные работы. Энергетики трудились всю ночь. Как сообщается, установлен новый элемент теплопровода.
Сварочные работы также завершены, сейчас ведется процесс заполнения трубопровода сетевой водой для включения тепломагистрали. Энергетики трудились всю ночь, работу осложняли морозы до минус 17.
Денис Федоров, замдиректора ЖКХ № 1 Московского района г. Минска:
"В настоящее время работа ЖКХ по восстановлению систем теплоснабжения жилых домов завершена. Нами своевременно организованы работы по развоздушиванию систем отопления, выполнены мероприятия по восстановлению температурных режимов в квартирах потребителей. Также своевременно обрабатываются единичные поступающие заявки на диспетчерские службы. До конца этой недели будет организована горячая телефонная линия, на которую поступают единичные обращения граждан по поводу недостаточного прогрева полотенцесушителей, отопительных приборов, а также единичные заявки об отсутствии отопления в отдельно взятых комнатах. Данные заявки своевременно и оперативно обрабатываются нашими специалистами в круглосуточном режиме".
Для устранения повреждений бригады обеспечили спецтехникой, материалами и, конечно, инструментами.