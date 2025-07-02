Особенный проект по задумке юных горожан. Дом молодежи открыли в Минске

В Минске открыли Дом молодежи. Это особенный проект для столицы, который был создан полностью по задумке активных парней и девушек, здесь они смогут реализовать свои проекты. Самое передовое оборудование, яркие зоны отдыха, конференц-залы, мини-кинотеатр, сцена. Локацию между собой разделят пионеры и представители Союза молодежи.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома: "Это была инициатива молодежи. На наших встречах они не раз говорили: "У нас много идей, множество разных проектов, которые мы хотели бы реализовать, но нам нужно место, где можно встречаться, общаться, дружить". Они сами предложили оформить все эти помещения, а также определили, какие локации, на их взгляд, действительно важны и необходимы".