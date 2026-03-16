Особое внимание - безопасности: в Беларуси проходит Неделя финансовой грамотности
Автор:Редакция news.by
В эпоху нарастающих киберугроз, которые в первую очередь направлены на уязвимые социальные группы, в Беларуси особое внимание уделяют навыкам финансовой грамотности молодежи. В нашей стране проходит тематическая информационная кампания по повышению осведомленности молодежи о финансах. Участники в течение недели будут посещать мастер-классы, открытые лекции об умных сервисах, цифровых инструментах, искусственном интеллекте.
Особое внимание уделяется безопасности: как распознать мошенников, защитить свои средства и сохранить контроль над личными финансами в цифровой среде. Такая информационная кампания традиционно проводится в марте по всему миру.