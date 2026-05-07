3.78 BYN
2.83 BYN
3.33 BYN
Оставшиеся литовские фуры выедут из Беларуси в течение мая
Автор:Редакция news.by
По прогнозам Государственного таможенного комитета Беларуси, в течение мая оставшиеся литовские фуры выедут из страны. Председатель ГТК Владимир Орловский рассказал журналистам, как обстоят дела с выездом из Беларуси фур с литовской регистрацией.
По его словам, на данный момент уже почти 1700 литовских транспортных средств покинули Беларусь, осталось чуть более 200 (это около 12 % от первоначального количества).
Работа ведется спокойно. По прогнозам ГТК, в течение мая этот вопрос подойдет к завершению. "Кто захочет выехать, те транспортные средства убудут из Беларуси", - сказал председатель ГТК.