3.39 RUB
3.49 USD
3.60 EUR
ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Осторожно, фейк! Какие последствия он может принести при распространении?
Тем временем информации вокруг нас все больше, а вот правды с каждым днем становится все меньше. Медиапространство стремительно меняется с развитием технологий машинного обучения.
Сгенерировать дипфейк с помощью искусственного интеллекта сегодня в состоянии даже школьник. Специальные программы позволяют синтезировать голос, который сложно отличить от настоящего. В руках профессиональных политтехнологов это является крайне опасным оружием.
Видео- и аудиозаписи, в которых лица и голоса политиков заменяются на другие с поразительной реалистичностью, стали одним из наступательных инструментов в информационном противостоянии.
Сегодня любому публичному человеку можно вложить в уста одиозные или радикальные заявления, которых он никогда не делал. Одним из основных последствий распространения такого дипфейка является подрыв доверия и поляризация общественного мнения. В отдельных случаях их применяют для внесения раскола в межгосударственные отношения.
Недавно в интернете начали активно распространять подобный материал от лица пресс-секретаря Президента Беларуси Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт.
Фейковая запись: "В связи с распространившимися слухами о якобы предоставлении убежища бывшему лидеру Сирийской Арабской Республики Башару Асаду на территории Республики Беларусь заявляем, что утверждения являются беспочвенными и не соответствуют действительности. Мы не ожидаем никаких гостей, тем более подобного рода политических изгнанников".
Достаточно представить ситуацию, при которой накануне выборов появляется видео, на котором один из кандидатов делает оскорбительные или агрессивные заявления, то оно однозначно вызовет широкий резонанс и распространение в социальных сетях. Эмоциональный контент разнесут все желающие быть первыми среди поделившихся. И вот вы уже соучастник распространений дезинформации.
Важно помнить, что если новость вызывает у вас избыточные эмоции, скорее всего, вами манипулируют. Один клик отделяет от соучастия до ответственности. И во многом речь идет о глобальных и непоправимых изменениях, к которым это может привести всю страну.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Делятся как с обычной мамой" - как детям помогают ощутить семейную заботу
Какие инициативы реализует Беларусь во время председательства в ЕАЭС, рассказал Сергей Рачков
С чего начиналось АТН - рассказываем, какой путь прошло Агентство теленовостей за 30 лет
На роковом распутье - как Беларусь пыталась остановить Европу от скатывания к трагедии
В мире
Все
Государственный долг Украины на конец 2024 года достиг 165,1 млрд долларов
Словакия может остановить поставки электричества Украине в ответ на прекращение газового транзита
Бывший мэр Риги заговорил о возрождении нацизма в Германии
Объявление номинантов на премию "Оскар" перенесли из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Регионы
Все
Происшествия
Все
Сначала подрался с братом, а после попытался дать взятку участковому. В Минске задержали дебошира
Режим бедствия введен в Калифорнии из-за лесных пожаров. Что известно об ущербе и пострадавших?
Ни подруг, ни театра. Минчанку обманула новая приятельница с сайта знакомств
Давка в индийском храме унесла жизни 6 человек