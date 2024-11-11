Осторожно, фейк! Какие последствия он может принести при распространении?

Тем временем информации вокруг нас все больше, а вот правды с каждым днем становится все меньше. Медиапространство стремительно меняется с развитием технологий машинного обучения.

Сгенерировать дипфейк с помощью искусственного интеллекта сегодня в состоянии даже школьник. Специальные программы позволяют синтезировать голос, который сложно отличить от настоящего. В руках профессиональных политтехнологов это является крайне опасным оружием.

Видео- и аудиозаписи, в которых лица и голоса политиков заменяются на другие с поразительной реалистичностью, стали одним из наступательных инструментов в информационном противостоянии.

Сегодня любому публичному человеку можно вложить в уста одиозные или радикальные заявления, которых он никогда не делал. Одним из основных последствий распространения такого дипфейка является подрыв доверия и поляризация общественного мнения. В отдельных случаях их применяют для внесения раскола в межгосударственные отношения.

Недавно в интернете начали активно распространять подобный материал от лица пресс-секретаря Президента Беларуси Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт.

Фейковая запись: "В связи с распространившимися слухами о якобы предоставлении убежища бывшему лидеру Сирийской Арабской Республики Башару Асаду на территории Республики Беларусь заявляем, что утверждения являются беспочвенными и не соответствуют действительности. Мы не ожидаем никаких гостей, тем более подобного рода политических изгнанников".

Достаточно представить ситуацию, при которой накануне выборов появляется видео, на котором один из кандидатов делает оскорбительные или агрессивные заявления, то оно однозначно вызовет широкий резонанс и распространение в социальных сетях. Эмоциональный контент разнесут все желающие быть первыми среди поделившихся. И вот вы уже соучастник распространений дезинформации.