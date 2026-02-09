3.73 BYN
Осторожно, ИИ-фейки: в Сети распространяют ложь о покупке водительских удостоверений
В Интернете распространяется информация, сгенерированная с помощью искусственного интеллекта. Суть в том, что якобы кто-то может помочь получить водительское удостоверение в обход экзаменационных подразделений.
В ГАИ рассказали, что данная информация является ложной, не соответствует действительности и является мошеннической схемой. В Беларуси компетенцией на обмен и выдачу водительских удостоверений обладают исключительно экзаменационные подразделения Госавтоинспекции.
Сами удостоверения при этом печатаются на специальных бланках, которые будут отличаться от любого купленного удостоверения по ряду критериев.
Артем Нехай, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Минска:
"Пользуясь данными услугами, вы передаете злоумышленникам свои личные данные и денежные средства, которые в дальнейшем могут быть использованы в преступных целях. Использование изготовленных подобным образом удостоверений квалифицируется как использование поддельного документа, что образует состав преступления. Напоминаем, что пользователи сети Интернет должны соблюдать элементарные правила цифровой гигиены. Не передавайте свои данные и денежные средства третьим лицам и ни в коем случае не переходите по неизвестным вам ссылкам".