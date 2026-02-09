Осторожно, ИИ-фейки: в Сети распространяют ложь о покупке водительских удостоверений

В Интернете распространяется информация, сгенерированная с помощью искусственного интеллекта. Суть в том, что якобы кто-то может помочь получить водительское удостоверение в обход экзаменационных подразделений.

В ГАИ рассказали, что данная информация является ложной, не соответствует действительности и является мошеннической схемой. В Беларуси компетенцией на обмен и выдачу водительских удостоверений обладают исключительно экзаменационные подразделения Госавтоинспекции.

Сами удостоверения при этом печатаются на специальных бланках, которые будут отличаться от любого купленного удостоверения по ряду критериев.

Артем Нехай, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Минска: