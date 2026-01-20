ОСВОД будет дежурить на Свислочи и следить, чтобы люди не выходили на лед

С приходом зимней погоды, отмечают медики, возросло число гололедных травм. Только в Могилеве травмпункт принимает до 110 человек в сутки. С риском для жизни связан и выход на лед.

На реке Свислочь можно увидеть много следов. Большая беда, которая по социальным сетям вызывает общественный резонанс. Почему нельзя сокращать дорогу по реке Свислочь? Пожалуй, начнем с базового правила безопасности. Если лед толще 17 см, пройти по льду можно, но все, что касается катания на санках, коньках, прогулок целыми семьями или большим количеством людей по льду, если его толщина составляет меньше 25 см, строго запрещено.

В социальных сетях можно было увидеть, как на выходных люди массово гуляли по Свислочи. Но спешим напомнить, что следует оставаться бдительными и не выходить на лед. Через считанные мгновения к реке приедет бригада ОСВОД, которая будет в дежурном режиме следить за обстановкой ситуации.

Если вы выходите на лед, обязательно надевайте спасательный жилет, не берите с собой маленьких детей, не выходите большими толпами. Лед может не выдержать и треснуть.