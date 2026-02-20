С приходом оттепели опасность в себе таит лед на водоемах. ОСВОД предупреждает рыбаков: не стоит рисковать жизнью. Выходить на покрытие следует только в безопасных и проверенных местах.



Своими координатами обязательно следует делиться с ближайшей станцией ОСВОД и родственниками перед тем, как отправиться на промысел. Обязательный набор: спасательный жилет, зацепы и веревка.

Евгений Керов, спасатель Смолевичской спасательной станции: "Водолазы дежурят по 12 часов. Мы постоянно совершаем обходы, подходим к рыбакам, информируем. Будет потепление, лед начнет трескаться, становится тоньше. На льду надо иметь с собой обязательно жилеты, зацепы и веревки. Желательно, конечно, если рыбаки идут в паре, чтобы они друг друга еще и связывали и были на определенном расстоянии друг от друга. Потому что, когда ты идешь рядом, то давление на лед в любом случае усиливается".