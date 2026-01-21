3.72 BYN
От 15 до 20 пациентов в сутки: медики бьют тревогу из-за всплеска травм при гололеде
21 января в Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы. В эти дни к медикам обращается огромное количество человек с травмами и переохлаждениями, увеличилось и число пожаров. Медики призывают к аккуратности.
В эти морозные и скользкие дни увеличивается и количество пациентов в травмпунктах, большее число с гололедными травмами и переохлаждениями зарегистрировано в Могилевской области. В Минске только с начала месяца зафиксировано около 70 случаев обморожений.
Сергей Герасимов, и. о. заведующего приемным отделением 6-й городской клинической больницы г. Минска:
"С января 2026 года участились случаи гололедных травм. В среднем за 24 часа, то есть за суточное дежурство, поступают 15-20 пациентов с гололедной травмой и от 1 до 4 примерно тюбинговых травм, чаще всего это дети. Травмы в основном в области голеностопного сустава, то есть это переломы лодыжек, травмы лучезапястного сустава, а также переломы плеча и шейки бедра".
Накануне МЧС проинформировало о возможных пожарах в жилье, причины которых - небезопасное использование печного отопления, электрообогревателей, а также курение в помещении.
Соблюдать меры безопасности стоит и на воде. За 2025 год в результате падения под лед утонули 23 человека. Чтобы выйти на лед, покров должен быть полупрозрачным с голубоватым или синим оттенком и толщина - минимум 7 см.