От бариста до аниматора - в Беларуси проходит молодежная ярмарка вакансий

Определиться с будущей профессией и попробовать себя в разных сферах в Беларуси можно с юных лет. С этой целью в республике в 2026 году уже в четвертый раз проходит республиканская ярмарка вакансий.

Традиционно она охватывает практически каждый район страны. Только в первый день в регионах профильная выставка собрала более 3 тыс. человек. 16 апреля она работает в столице.

Возможности и реальные предложения для тех, кто хочет работать уже сегодня. В Беларуси проходит IV республиканская молодежная ярмарка вакансий. Только в столице в ней участвуют порядка 40 работодателей, которые предлагают более 2 тыс. различных вакансий. Важно: почти треть из них - для тех, кому еще нет восемнадцати.

Но просто предложить вакансии мало - здесь каждому помогают найти именно свой путь. Профессии разнообразные: от сборщика ягод и почтальона до бариста или аниматора. К слову, многие предприятия набирают целые бригады.

Юноши и девушки от 14 до 25 лет приходят на ярмарку, чтобы найти свое призвание: попробовать силы в разных профессиях, а также оценить возможности реального заработка. И результат не заставляет ждать - только за первые два дня каждый пятый соискатель уже договорился о трудоустройстве.

В каждом областном центре и городах "50+" ярмарка продлится не менее трех дней, а в малых населенных пунктах - два. За это время участники смогут пройти собеседования с работодателями, получить консультации по трудоустройству и даже пройти профтестирование.