От Бреста до Могилева: акция "Наши дети" подарила праздник тысячам ребят по всей Беларуси

Самая волшебная и добрая акция "Наши дети" расширяет географию: 22 декабря поздравления для маленьких белорусов звучали от Бреста до Могилева. Исполнить мечты, а еще подарить новогоднее настроение - главная миссия целого марафона утренников, хороводов и сказочных представлений.

Уютно и празднично сегодня в Белыничской вспомогательной школе-интернате, которая стала вторым домом для сотни ребятишек со всего региона. Есть и те, кто остался без родителей, но не без внимания со стороны взрослых и в эти предновогодние дни. В гостях - глава Администрации Президента Дмитрий Крутой с подарками: сертификаты на приобретение медицинского оборудования и мебели, наборы сладостей.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Это позволяет отвлечься, переключить немножко внимание. Здорово, что в конце каждого года мы можем встречаться с нашими детками на праздничных новогодних мероприятиях, они к ним очень долго готовятся, переживают. Ну а атмосфера просто замечательная".

В эти предновогодние праздничные дни взрослые - в роли волшебников. Более миллиона детей по всей стране получат не только подарки, но и заботу, внимание. Особенно те, кто в этом нуждается больше всего: особое внимание уделено воспитанникам школ-интернатов, детских домов, пациентам реабилитационных центров, больниц. Без зимней сказки и подарков не останутся дети из многодетных, опекунских и малообеспеченных семей.

Новогодняя елка в Витебске собрала почти тысячу ребят, которые в 2025 году достигли успехов в учебе, спорте и творчестве, а также детей из приемных и многодетных семей. Шестиклассница Кира приехала из Орши. Она круглая отличница, юный знаток китайского языка, что не раз доказывала на международных конкурсах. Образ для праздника выбирали всей семьей.

"Платье папа выбирал, туфельки мама подсказала. Я сама решила пойти с распущенными волосами", - рассказала учащаяся СШ № 13 г. Орши им. И. И. Якубовского Кира Ворошень.

Самых талантливых, успешных в учебе и спорте пригласили 22 декабря и на главную елку Брестской области - почти полтысячи одаренных детей, каждый загадал свое заветное желание.

"Мечты сбываются, и если прилагать к этому серьезные усилия в развитие своей семьи, учреждения образования, города, района, области и страны, то Дед Мороз все увидит и желания исполнит", - зампредседателя Брестского облисполкома Виктор Рафалович.

С пирогами встречали 22 декабря министра внутренних дел Ивана Кубракова в профильном лицее в Могилеве. Ребята подготовили и театрализованное представление, все в ожидании, кто же станет победителем конкурса "МВД - мечты сбываются!". Подарки вручены всем, но самый долгожданный подарок для лицеиста Сергея Зайцева - собака, потому что мечты должны сбываться.

"Я не ожидала, что я выиграю, но в итоге так повезло, я победил. Всем детям я хочу пожелать удачи и исполнения мечты", - радостно поделился учащийся Могилевского лицея МВД Сергей Зайцев.

Подарки от МВД, шефов, профсоюзов получили и воспитанникам Мстиславской специализированной школы-интерната. Сейчас здесь на обучении - более сотни ребятишек со всей области. 22 декабря они помогали Деду Морозу спасать Новый год от плохих сказочных героев.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Правильно говорит белорусский Президент: чужих детей не бывает. Мы должны сделать все для того, чтобы окружить заботой, ведь это наше будущее. И вы видели, как горели глаза сегодня у ребят".

