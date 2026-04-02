От импортозамещения до космоса - эксперт назвала 5 приоритетов в сотрудничестве Беларуси и России

2 апреля исполняется 30 лет со дня подписания Договора об образовании Сообщества России и Беларуси. Дата, которая стала не просто поводом оглянуться назад, но и возможностью осмыслить, как два независимых государства смогли не только сохранить, но и приумножить общее наследие.

Завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова проанализировала пройденный путь, итоги интеграции и перспективы на будущее в эфире "Первого информационного".

1990-е годы стали временем испытаний для постсоветских экономик. Белорусские предприятия оказалась в глубоком кризисе. "Полнейший развал всей промышленности, практически экономики Советского Союза. Наши предприятия работали по кооперации с другими частями Союза, эти связи были разрушены. Промышленникам пришлось заново создавать новые производства, чтобы обслуживать основное. И таким образом мы сохранили промышленность", - пояснила эксперт.

Но производство - это только половина дела. Нужно было решить, куда сбывать продукцию. "Российский рынок емкий, но в 1990-е на него хлынула продукция со всего мира. Появились серьезные конкуренты. И когда был заключен Договор о создании Сообщества 1996 году, для нас открылись хорошие перспективы, прежде всего на российском рынке", - подчеркнула Ирина Новикова.

Если Беларусь получила доступ к рынку, то Россия - доступ к технологиям и промышленной кооперации, которая оказалась критически важна после 2022 года. "В 1990-х Россия рассчитывала, что будет жить за счет продажи сырья - нефти, газа, угля. И вот случился 2022 год, санкции. А промышленности нет. Их стали отрезать от поставок. И кто подставил плечо? Мы сохранили промышленность. Более того, мы сохранили микроэлектронику. И то, что существует оборонная промышленность на таком высоком уровне и в России, и у нас, это в том числе благодаря нашей промышленности", - отметила эксперт.

Интеграция - это не громкие лозунги, а конкретные программы. В 2021 году были приняты 28 союзных программ (дорожных карт). Практически все они выполнены. Сейчас на повестке - новый этап, планируются программы на 2027-2029 годы.

Эксперт выделила пять ключевых направлений сотрудничества:

  1. Импортозамещение.
  2. Промышленная кооперация.
  3. Космические технологии.
  4. Формирование общей транспортной системы.
  5. Формирование общей энергетической системы.

По мнению Ирины Новиковой, белорусская продукция является среднетехнологичной. Для конкуренции на внешних рынках этого недостаточно. "Чтобы ее продать, она должна быть с какой-то изюминкой, с элементами высокотехнологической продукции. И таким образом мы можем конкурировать не только на рынке России, но и на других рынках", - уверена эксперт.

ОбществоМнение

День единения Беларуси и РоссииСоюзное государство