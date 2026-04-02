От импортозамещения до космоса - эксперт назвала 5 приоритетов в сотрудничестве Беларуси и России

2 апреля исполняется 30 лет со дня подписания Договора об образовании Сообщества России и Беларуси. Дата, которая стала не просто поводом оглянуться назад, но и возможностью осмыслить, как два независимых государства смогли не только сохранить, но и приумножить общее наследие.

Завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова проанализировала пройденный путь, итоги интеграции и перспективы на будущее в эфире "Первого информационного".

1990-е годы стали временем испытаний для постсоветских экономик. Белорусские предприятия оказалась в глубоком кризисе. "Полнейший развал всей промышленности, практически экономики Советского Союза. Наши предприятия работали по кооперации с другими частями Союза, эти связи были разрушены. Промышленникам пришлось заново создавать новые производства, чтобы обслуживать основное. И таким образом мы сохранили промышленность", - пояснила эксперт.

Но производство - это только половина дела. Нужно было решить, куда сбывать продукцию. "Российский рынок емкий, но в 1990-е на него хлынула продукция со всего мира. Появились серьезные конкуренты. И когда был заключен Договор о создании Сообщества 1996 году, для нас открылись хорошие перспективы, прежде всего на российском рынке", - подчеркнула Ирина Новикова.

Если Беларусь получила доступ к рынку, то Россия - доступ к технологиям и промышленной кооперации, которая оказалась критически важна после 2022 года. "В 1990-х Россия рассчитывала, что будет жить за счет продажи сырья - нефти, газа, угля. И вот случился 2022 год, санкции. А промышленности нет. Их стали отрезать от поставок. И кто подставил плечо? Мы сохранили промышленность. Более того, мы сохранили микроэлектронику. И то, что существует оборонная промышленность на таком высоком уровне и в России, и у нас, это в том числе благодаря нашей промышленности", - отметила эксперт.

Интеграция - это не громкие лозунги, а конкретные программы. В 2021 году были приняты 28 союзных программ (дорожных карт). Практически все они выполнены. Сейчас на повестке - новый этап, планируются программы на 2027-2029 годы.

Эксперт выделила пять ключевых направлений сотрудничества:

Импортозамещение. Промышленная кооперация. Космические технологии. Формирование общей транспортной системы. Формирование общей энергетической системы.