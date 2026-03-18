От Казахстана до Венесуэлы: на Минской книжной выставке открылся международный квартал

Тысячи гостей и сотни участников: Минская международная книжная выставка-ярмарка продолжает свою работу. Чем удивляет посетителей второй день?

"Китап - алтын казына" или "Книга - золотая сокровищница" - на второй день свои культурные и литературные традиции презентует Республика Казахстан. На пространстве Международной книжной выставки, чтобы окунуться в другую культуру, не нужна виза, не нужно покупать билеты, ведь вход на выставку свободный.

Около 15:00 официально открылся международный квартал, представленный и Турцией, и Венесуэлой, и Вьетнамом, и Азербайджаном (всего более 20 стран).

Али Нургайзин, представитель стенда Казахстана:

"Мы привезли книги, связанные с поэзией, с культурой Казахстана, книги, связанные с белорусско-казахстанскими отношениями. Например, "Путь Абая", переведенную на белорусский язык. Эту книгу написал великий казахстанский писатель Мухтар Ауэзов, известный как в Казахстане, так и по всему СНГ, и в Европе. Книга рассказывает о тяжелом пути как творческом, так и жизненном нашего великого поэта и писателя Абая Кунанбаева. Представлены все 4 тома данного произведения".

Али Нургайзин, представитель стенда Казахстана

Также МИД Беларуси презентовал книгу "Дипломатия без шаблонов. Непридуманные истории". Подробностями поделился замминистра МИД Беларуси Игорь Секрета: "Для меня лично сразу непонятно было, как в дипломатии без шаблонов? Мы связаны рамками, определенными заявлениями, согласованными позициями, где даже слово порой переставить нельзя. Но авторы нашего сегодняшнего сборника в своих презентациях докажут, что обладая определенными способностями, навыками, умениями, можно пополнить инструментарий своих дипломатических навыков и открыть двери в те сферы или навязать контакты с теми собеседниками, с которыми без музыки, поэзии, живописи познакомиться просто было нереально. Спросите, какую последнюю книгу я прочитал, очень люблю Ремарка, я также фанат прозы Короткевича. Очень люблю белорусские стихи: Купалу, Коласа, знакомые со школьной скамьи".

замминистра МИД Беларуси Игорь Секрета