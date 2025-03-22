От хутора до концлагеря - где в Беларуси найдены ранее неизвестные места захоронений жертв геноцида

Беловежская пуща - заказник, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а еще самый крупный остаток реликтового леса Европы. И здесь, на поляне возле границы Беларуси и Польши, обнаружены фрагменты населенного пункта - одного из шести ранее неизвестных в Каменецком районе.

Каменецкий район. Хутор Барак

Олег Леванчук, прокурор Каменецкого района:

"Следует отметить, что ни сотрудникам научного отдела Национального парка Беловежской пущи, ни сотрудникам органов пограничной службы о месте нахождения этого населенного пункта ничего не было известно. Что еще раз подчеркивает значимость той работы, которая была проведена по установлению и восполнению белых пятен".

Для этого пришлось сопоставить довоенные карты с реальной местностью. Выяснилось, что здесь находился хутор Барак. На осмотр места необходимо было выезжать с пограничниками - без них сюда никто не может попасть, так как данная часть леса находится рядом с рубежами охраны государственной границы и за контрольно-следовой полосой.

На небольшом возвышении обнаружены фрагменты нескольких построек.

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Хутор Барак находился в заповедной части Беловежской пущи. О его существовании стало известно сравнительно недавно. Известно, что населенный пункт был уничтожен в 1941 году, вероятнее всего, в первые месяцы оккупации, когда нацисты, зачищая территорию пущи, организовывая охотничье хозяйство для Германа Геринга, провели десятки карательных акций, в ходе которых людей либо переселяли, либо расстреливали.

За первые недели оккупации из населенных пунктов Беловежской пущи были выселены более 6 тыс. человек, еще несколько сот уничтожены, также были сожжены порядка 60 населенных пунктов. Что касается хутора Барак, то до войны здесь жили 11 человек. Возможно, это была одна семья. Удаленность от крупных населенных пунктов и отсутствие очевидцев не позволяют выяснить судьбу жителей, их имена, фамилии и возраст.

Олег Леванчук news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96e2e9ac-7cc6-4d5c-bfb3-aa62230c8faf/conversions/6b59d6c1-5752-4f9c-808a-d6bd12af5da2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96e2e9ac-7cc6-4d5c-bfb3-aa62230c8faf/conversions/6b59d6c1-5752-4f9c-808a-d6bd12af5da2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96e2e9ac-7cc6-4d5c-bfb3-aa62230c8faf/conversions/6b59d6c1-5752-4f9c-808a-d6bd12af5da2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96e2e9ac-7cc6-4d5c-bfb3-aa62230c8faf/conversions/6b59d6c1-5752-4f9c-808a-d6bd12af5da2-xl-___webp_1920.webp 1920w Олег Леванчук

Олег Леванчук также рассказал, что в ходе тщательного осмотра территории обращалось внимание на любые следы на местности, которые могли бы свидетельствовать о наличии здесь захоронения. При осмотре свидетельств, указывающих на то, что жители этого населенного пункта были расстреляны, не обнаружено.

Докшицкий район. Деревня Боровые

В густом лесном массиве в Докшицком районе Витебской области до войны располагалась деревня Боровые. О населенном пункте узнали только в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа.

Прокурор Докшицкого района Ян Сосновский отметил, что сотрудники прокуратуры провели беседу с жителем Докшицкого района Козелом Егором Ивановичем 1924 года рождения. Согласно его воспоминаниям, на момент Великой Отечественной войны на территории населенного пункта Боровые находилось несколько жилых домовладений, но конкретное количество и сколько проживало жителей, он вспомнить не смог по состоянию здоровья.

Последний архивный документ, в котором упоминается деревня, датируется 1924 годом - тогда проводилась перепись населения. На тот момент в населенном пункте проживали 96 человек. Это была приграничная зона. Буквально через пару километров начиналась территория Западной Беларуси. Согласно документам, деревня подлежала переселению, но только на бумаге. В реальности никто никуда не переехал.

Буквально в нескольких километрах от деревни Боровые через лес находилась деревня Шуневка, которая была уничтожена 22 мая 1943 года в ходе нацистской карательной операции "Котбус". Зарево от огня и крики людей были слышны и в этой лесной деревне. Через несколько дней каратели нагрянули и в деревню Боровые. Сколько людей было расстреляно и сожжено здесь, неизвестно. Известно лишь одно - в деревне Боровые спасшихся не было. Спустя несколько дней после трагедии жители близлежащих населенных пунктов проводили захоронения людей из Боровой на месте их сожженной деревни.

Боровые так же, как и хутор Барак, пополнили список уничтоженных и невозродившихся сельских населенных пунктов Беларуси. Сегодня в перечне "сестер Хатыни" насчитывается 288 названий.

"Каратели уничтожали населенные пункты абсолютно не церемонясь, самым жестоким образом. Для этого было достаточно узнать, что у кого-то из членов семей мужчины ушли в партизаны. Или партизаны при боестолкновении выдвинулись в сторону той или иной деревни, или переночевали в этой деревне. Этого было достаточно, чтобы уничтожить деревню вместе с населением", - пояснил заместитель Генерального прокурора Беларуси Алексей Стук.

Младший научный сотрудник Бобруйского краеведческого музея Анастасия Хмелева рассказала, что в лагере было такое количество людей, что не хватало на всех койко-мест, людям приходилось находиться в положении полусидя на лестничных площадках. К осени 1941 года в эту казарму уже все не помещались. Ноябрь в 1941-м выдался достаточно холодным, а люди находились в таких условиях на улице в гимнастерках, так как в плен попали летом. Из-за этого болезни, эпидемии, голод буквально стали косить людей.

7 ноября, в день, когда на Красной площади в Москве прошел военный парад, в Бобруйске нацисты устроили свою факельную демонстрацию.

Александр Конецкий, прокурор Бобруйска:

"Было подвезено горючее, которое разместили в месте нахождения военнопленных. И 7 ноября была осуществлена провокация, в ходе которой горючее подожгли. Также установили вышки, и когда люди стали выпрыгивать из казармы, выбегать оттуда, пулеметчики открывали по ним огонь".

Данные по количеству расстрелянных и сгоревших людей существенно разнятся. Из протокола допроса заместителя коменданта лагеря Карла Лангута известно, что были убиты 1,7 тыс. военнопленных. По данным советского командования, 4 тыс. Местные жители называли цифру в 20 тыс. человек. Сейчас идут работы по поиску массового захоронения этих солдат.

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Руководитель поискового отряда "Обелиск" (Бобруйск) Сергей Порозов сообщил, что люди похоронены где-то на территории крепости. Когда их найдут, это только вопрос времени. Работы ведутся. По словам руководителя, было обнаружено несколько провалов в земле, которые проверили щупами, в почву вбивали и шурфы, чтобы посмотреть перемешанную землю и что в ней находится. К сожалению, пока осмотр результатов не дал, но для любого поисковика отсутствие результата - тоже результат.

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Брест. Концлагерь "Красные казармы"

В Бресте на месте массовых захоронений концлагеря "Красные казармы" найдены останки узников - советских военнопленных и гражданских лиц. Лагерь находился через дорогу от места уничтожения. Он был обнесен двумя рядами колючей проволоки, между которыми растянули спиральную проволоку в клубках. В начале 1942 года нацисты создали лагерь для советских военнопленных в деревне Речица возле Бреста (сегодня это микрорайон областного центра). Там узников разместили в казармах бывшего военного городка Красной армии, отсюда и пошло название "Красные казармы".

"Данные останки были направлены для судебно-медицинского исследования. В ходе его проведения было установлено, что они принадлежат не менее чем 38 погибшим людям. Возраст погибших составлял от 14 до 60 лет, также найдены останки не менее четырех женщин", - рассказал прокурор Бреста Андрей Володько.

При раскопках были обнаружены гильзы от огнестрельного оружия, что свидетельствует о расстреле людей.

В концлагере были нечеловеческие условия содержания, адский труд, пытки - все это привело к тому, что ежедневно фиксировали смерти более десятков пленных, к тому же нацисты устраивали и показательные казни: за попытку побега расстреливали сразу сотню человек.

К концу 1942-го (а это прошло всего несколько месяцев) в "Красных казармах" было уничтожено более 7 тыс. человек. Точных данных о количестве погибших нет, и цифры можно называть лишь с большой долей вероятности, ведь после советских военнопленных в казармах находились и гражданские - старики, женщины, дети. Их насчитывалось несколько тысяч человек.

При раскопках были найдены предметы утвари, ложки, вилки, фрагменты одежды.

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Заместитель Генерального прокурора Беларуси Алексей Стук обозначил, что там люди содержались в ужасных условиях, естественно, там же и погибали. Кроме того, что подвергались расстрелам, уничтожению в газовой камере, отправлялись на виселицы, они еще и погибали от невыносимых условий, которые создавались специально.

Гродно и городской поселок Мир

За годы оккупации в Беларуси в лагерях для военнопленных были уничтожены более 800 тыс. советских солдат и офицеров. Сегодня, спустя 80 лет, устанавливают имена и фамилии погибших людей.

За 2024 год прокурорами районов Гродненской области на 13 захоронениях были установлены мемориальные плиты и нанесены имена, которые ранее были неизвестны. Например, в городе Гродно таким местом является микрорайон Фолюш, где на мемориальные плиты нанесли имена 1617 человек.

"В городском поселке Мир установлено 1603 фамилии. По воспоминаниям и архивным документам, здесь было расстреляно 1,7 тыс. человек. Работа по установлению остальных лиц продолжается", - констатировала старший прокурор отдела прокуратуры Гродненской области Наталья Змитревич.

Гродненский район. Агрогородок Индура

За время расследования уголовного дела стали известны более 100 ранее неизвестных мест принудительного содержания людей. Один из населенных пунктов, который увеличил печальную статистику, является агрогородок Индура Гродненского района, где весной 1942 года нацисты создали гетто.

Индурское гетто охранялось одним немцем и одним полицаем. Все население должно было носить на территории гетто желтые нашивки, те, кто ходили на работу, - красные. А кто были иждивенцами, носили зеленые. Евреям и вовсе запрещалось ходить по тротуару.

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В агрогородке есть и костел, а около него в годы войны стояли телефонные столбы. К ним на солнечную сторону привязывали провинившихся евреев. И если жители Индуры пытались их напоить, то их также привязывали рядом с евреями.

Все 2,2 тыс. евреев Индуры были вывезены в Освенцим и Треблинку, а оттуда не вернулся никто.

Новогрудский район. Агрогородок Любча

Не осталось еврейского населения и в агрогородке Любча Новогрудского района. Здесь также было создано гетто, которое стало еще одним ранее неизвестным местом принудительного содержания людей.

Наталья Жишко, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Новогрудского райисполкома:

"Гетто было создано либо в конце 1941-го, либо весной 1942-го. Гетто располагалось на улице Первомайской. Во время акций массового уничтожения было уничтожено 374 человека, которые являлись местными жителями. Причем главная задача евреев была спасти детей, потому что их уничтожали в первую очередь".

Нацисты провели несколько акций уничтожения, затем оставшихся евреев (а это 650 человек) отправили в трудовой лагерь в деревню Малые Воробьевичи. По дороге убили 15 любчанских евреев, а 3 июля 1943 года были расстреляны остальные.

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По словам краеведа Дмитрия Мороза, все 635 человек были убиты. После местные жители засыпали яму, в которой все шевелилось. По воспоминаниям бывшего директора Маловоробьевской школы (в годы войны он был подростком), на следующий день после расстрела полицаи, которые охраняли мост через Неман в Щорсах, хвалились, что жалели патроны в Малых Воробьевичах, поэтому людей кололи штыками и били прикладами.

Глусский район. Деревня Амур

Очень часто еврейских детей спасали белорусы, при этом рискуя не только собственной жизнью, но и жизнью своих детей и родителей. В деревне Амур Глусского района, спасая детей своей еврейской подруги, женщина потеряла своих.

Жительница Глуска Галина Куксик: "Когда зашли немцы, они начали кричать, чтобы им выдали еврейских детей. Бабушка сказала, что это все ее. Бабушкины дети были очень темные и смуглые, а еврейские - светлые, поэтому еврейские дети, Майя и Сема, остались живы. А собственных детей бабушки убили на ее глазах. Володе было 3,5 года. Еще меньшую Олю, лежащую в висячей колыске, немцы схватили и ударили головой об ушак, стоявший около стены".

Женщина похоронила собственных детей на окраине деревни на лесной опушке. Долгие десятилетия лесная поляна была местом памяти и поклонения семьи Чалапан - местом трагедии лишь одной белорусской семьи, однако в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа история стала общеизвестной. Маленьких жертв геноцида эксгумировали.

Председатель Славковичского сельского исполкома Глусского района Николай Куратов рассказал, что при процессе эксгумации сначала специалисты достали доски, гвозди, а только потом останки, по которым сразу стало понятно, что это были дети. Их забрали на экспертизу, в ходе которой определили, что это были мальчик и девочка.

Детские останки перезахоронили на Мыслотинской горе - в общем месте памяти Глусского района. Ежегодно на мемориалах по всей Беларуси проводят перезахоронения останков найденных солдат. На плитах появляются установленные имена расстрелянных, сожженных, повешенных и замученных людей - тех, которые более 80 лет значились в списках пропавших без вести.

Подробнее, как Беларусь продолжает устанавливать новые факты нацистских преступлений в годы Великой Отечественной войны, смотрите в специальном репортаже.