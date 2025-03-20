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Специальный репортаж | Беларусь продолжает устанавливать новые факты нацистских преступлений

20.03.2025

Беловежская пуща - заказник, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Самый крупный остаток реликтового леса Европы. За первые недели оккупации из населённых пунктов Беловежской пущи были выселены более шести тысяч человек, несколько сот уничтожены, сожжены порядка 60-ти населённых пунктов. Удалённость от крупных населённых пунктов и отсутствие очевидцев, не позволяет выяснить судьбу жителей, их имена, фамилии и возраст. На поляне возле самой границы Беларуси и Польши обнаружены фрагменты населённого пункта. Одного из шести ранее неизвестных в Каменецком районе. Белое пятно на карте истории Великой Отечественной войны.

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Специальный репортаж | Беларусь продолжает устанавливать новые факты нацистских преступлений

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