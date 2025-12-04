От Китая до Африки: как белорусские вузы готовят специалистов для более чем 100 стран мира

Сильные научные школы известны еще со времен Советского Союза и внедрения передовых методов обучения - все это позволяет белорусской системе образования готовить квалифицированные кадры для экономики. Особый интерес к белорусскому диплому и среди иностранцев в мире - спрос на интеллектуальные решения.

Елена Залесская, декан факультета математики и информационных технологий ВГУ им. П. М. Машерова:

"На факультете математики и информационных технологий осуществляется тесное международное сотрудничество с университетами Китайской Народной Республики, Узбекистана, Туркменистана, Российской Федерации и других стран. Мы осуществляем совместные научные проекты, например, по применению методов искусственного интеллекта. У нас больше десятка преподавателей владеют свободно английским языком, поэтому ребята из этих стран приезжают к нам учиться на специальности программной инженерии, физико-математическое образование и другие специальности, обучаясь в самых современных лабораториях у высококвалифицированных специалистов".

Елена Залесская, декан факультета математики и информационных технологий ВГУ им. П. М. Машерова

Но высокие стандарты в высших учебных заведениях далеко не единственное преимущество белорусской системы образования. Страна заботится о комфорте студентов, в том числе и психологическом. Возможность реализоваться, а это особенно важно, оказавшись в тысячах километров от дома, есть у каждого.

Схожие взгляды на искусство и образование - те самые точки соприкосновения, которые позволяют Витебскому государственному университету имени Петра Машерова сотрудничать с Китаем уже четверть века. Как говорят белорусские педагоги, студенты из Китая высоко мотивированы и настроены на продуктивную работу.

Полученные здесь знания открывают дорогу в будущее, аспирант ВГУ имени Петра Машерова Лю Цзюньцзе о Витебске знал многое еще до приезда. Мнением об учебе здесь делились друзья, которые вернулись в Китай с белорусским дипломом и успешно строят карьеру.

"Это мечта, что можно тут учиться, здесь хорошее место и хорошие университеты, много специальностей можно выбрать. Я хочу найти хорошую работу в Китае, поэтому я выбрал такую специальность. Можно стать в Китае, например, преподавателей", - рассказал аспирант ВГУ им. П. М. Машерова Лю Цзюньцзе.

аспирант ВГУ им. П. М. Машерова Лю Цзюньцзе

Валентина Богатырева, ректор ВГУ им. П. М. Машерова:

"Традиционно наш университет оказывает образовательные услуги для иностранных студентов. На сегодняшний день это 24 страны и 1780 иностранных студентов. При этом новичков, прибывших в 2025 году для обучения, уже более 900 человек. Нас это радует, потому что, прежде всего, это высокий уровень образовательного процесса и достаточно серьезный рейтинг нашего университета. Если едут в аспирантуру обучаться граждане из Китая, это говорит о том, что есть достаточно серьезный научный потенциал. И мы, конечно, стараемся наращивать свой образовательный и научный потенциал, потому что только в совокупности это позволяет университету говорить о том, что он высокого уровня. Образование Республики Беларусь в Китае достаточно серьезно оценивается, наши дипломы проходят сертификационный центр в Китае".

Валентина Богатырева, ректор ВГУ им. П. М. Машерова

Требования одинаково высоки ко всем студентам, а это значит, что выпускник белорусского вуза, будь то из Китая, Египта или Гвинеи получит все необходимые знания и навыки, чтобы стать перспективным специалистом у себя на родине.

Факт В Беларуси обучаются около 2,5 тыс. студентов из Африки, многие из них будущие врачи.

Но медицина далеко не единственное направление, где у белорусской высшей школы есть колоссальный многолетний опыт подготовки иностранцев. Среди предложений - активнее привлекать к стажировкам профессорско-преподавательский состав из стран африканского континента.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Сегодня развитие экспорта образовательных услуг является очень важным направлением деятельности Министерства образования. И, безусловно, мы смотрим абсолютно на все страны. На сегодняшний день африканский континент является одним из наиболее динамично развивающихся, потому что порядка 2600 студентов с африканского континента обучаются в наших университетах. Мы ставим себе достаточно амбициозную задачу - кратно нарастить количество африканских студентов, обучающихся в наших университетах".

Андрей Иванец, министр образования Беларуси

Созвучие голосов мира в Витебском государственном медицинском университете, который в 1984 году был удостоен Ордена Дружбы Народов. Здесь обучаются студенты из более чем 50 стран, как Ближней, так и Дальней дуги.

Алексей Чуканов, ректор Витебского государственного медицинского университета:

"Выделено отдельное направление работы с иностранными студентами - факультет подготовки иностранных граждан. Мы специально создали такую вертикаль для упрощения решения организационных вопросов, которые, несомненно, возникают. Во-первых, ребята из разных стран, абсолютно с разной культурой. То, что для нас важно и то, что для студентов важно, - качественное образование: возможность работы с пациентами, проведение обучения по самым современным технологиям. Молодость - это время, которое хочется провести в самом лучшем месте. И нам отрадно, что студенты и иностранцы выбирают в качестве такого места именно Беларусь и наш университет".

Алексей Чуканов, ректор Витебского государственного медицинского университета

Развитие также получило создание совместных образовательных структур и программ со многими странами. Если в цифрах, то сейчас в Беларуси обучаются около 35 тыс. иностранцев, 20 % из которых выбрали магистратуру. География экспорта образовательных услуг - более 100 государств.

Витебская государственная академия ветеринарной медицины - образовательный и научный центр по подготовке кадров для АПК, их выпускники, а они работают по всему миру, призваны решать проблемы сельского хозяйства.

Ольга Горлова, ректор Витебской государственной академии ветеринарной медицины:

"Именно здесь студенты учат лечить животных и "профилактировать" различные заболевания. Мы сразу внедряем их в нашу среду - в группу, общежитие и коллектив. Клиники и преподаватели с душой, с добрым сердцем относятся к каждому студенту, не только белорусскому, но иностранному. Это студенты Узбекистана, Туркменистана, Ливана, Ливии, Литвы и Латвии, а также, конечно, Российской Федерации, нашего основного "потребителя". Еще есть и Таджикистан, и Конго, и несколько человек из стран Африки".

Ольга Горлова, ректор Витебской государственной академии ветеринарной медицины

"Ветеринария - это вся моя жизнь с самого детства. У моего отца своя клиника есть. Я буквально вырос среди собак, кошек, кроликов и даже попугаев. Много моих друзей из Ливана, которые сейчас стали очень успешными и практикующими врачами, всегда мне говорили: "Если хочешь получить самую сильную базу и лучшую практическую подготовку, тебе только в Беларусь". И они не ошиблись", - поделился студент Витебской академии ветеринарной медицины из Ливана Жад Эль-Хадж.

студент Витебской академии ветеринарной медицины из Ливана Жад Эль-Хадж

Студенты и иностранцы вместе с белорусами участвуют в конференциях, занимаются спортом, путешествуют и знакомятся с традициями. Беларусь делает все возможное, чтобы каждый смог максимально быстро адаптироваться, ведь умение понимать людей другой культуры тоже большая наука.