От Колядичей до Гатово строят новую дорогу

Эдуард Томильчик, глава Администрации Октябрьского района г. Минска: "Промышленный узел Колядичи развивается. Здесь на сегодняшний день расположено порядка 100 предприятий и организаций. Это крупный промышленный и логистический узел Октябрьского района. Назрела необходимость строительства этой дороги. Большегрузам, которые двигались с МКАД-2, чтобы попасть в этот промышленный узел, необходимо было ехать через Гатово, через кольцевую дорогу, потому что прямого соединения здесь не было. Для того чтобы ускорить движение, чтобы сократить это логистическое плечо, было принято решение о строительстве этой дороги, которая соединит Гатово и Колядичи. Протяженность составляет 6,2 километра. На сегодняшний день часть работы уже проведена".