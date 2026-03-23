От Колядичей до Гатово строят новую дорогу
В рамках развития дорожной инфраструктуры Минска продолжается строительство новой трассы от Колядичей до Гатово. Ход работ проинспектировал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.
Новая дорога ориентирована на движение большегрузного транспорта и жителей Минского района. Это позволит снизить нагрузку на Минскую кольцевую автодорогу. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца текущего года.
Эдуард Томильчик, глава Администрации Октябрьского района г. Минска: "Промышленный узел Колядичи развивается. Здесь на сегодняшний день расположено порядка 100 предприятий и организаций. Это крупный промышленный и логистический узел Октябрьского района. Назрела необходимость строительства этой дороги. Большегрузам, которые двигались с МКАД-2, чтобы попасть в этот промышленный узел, необходимо было ехать через Гатово, через кольцевую дорогу, потому что прямого соединения здесь не было. Для того чтобы ускорить движение, чтобы сократить это логистическое плечо, было принято решение о строительстве этой дороги, которая соединит Гатово и Колядичи. Протяженность составляет 6,2 километра. На сегодняшний день часть работы уже проведена".
Комплексное развитие транспортной сети включает также строительство путепроводов в различных частях столицы. Проектами предусмотрено соединение Лошицы с Серебрянкой, Октябрьского района с Московским, а также возведение путепровода над улицей Тимирязева для связи Фрунзенского и Центрального районов.
Реализация этих объектов направлена на перераспределение транспортных потоков и уменьшение загруженности МКАД.