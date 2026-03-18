От Кунанбаева до Коласа: посол Казахстана рассказал о литературных мостах между Минском и Астаной

Минская международная книжная выставка-ярмарка продолжает удивлять гостей не только литературными новинками, но и насыщенной дипломатической программой. В Год 35-летия СНГ особое внимание уделено странам Содружества - для каждой из них определен тематический день. 18 марта на выставке принимали Казахстан.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Тимур Жаксылыков рассказал о литературных предпочтениях дипломатов, исторических связях двух стран и рекордных показателях сотрудничества.

Отвечая на вопрос о личных читательских предпочтениях, посол признался, что по первой профессии он экономист, поэтому много времени уделяет специализированной литературе. Сейчас на его столе находится книга "Узкий коридор" нобелевского лауреата Дарона Аджемоглу. Кроме того, дипломат интересуется историей, в том числе Великого княжества Литовского, и не чужд фантастике.

На самой выставке посол только присматривается к новинкам, но уже отметил обилие интересных изданий.

Казахстан привез в Минск произведения признанных классиков национальной литературы - Мухтара Ауэзова, Абая Кунанбаева и других мэтров. Многие из них уже переведены на белорусский язык.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Тимур Жаксылыков

Особое место в культурном диалоге занимает военная тема. Посол напомнил об известном казахском литераторе и общественном деятеле Ади Шарипове. В годы войны он командовал партизанским отрядом в гродненских лесах, Беларусь стала важной темой его произведений.

В свою очередь белорусские классики также были тесно связаны с Казахстаном. Еще в XIX веке Адольф Янушкевич оставил ценные фольклорные и этнографические записи о казахском народе. А начиная с 1930 гг. между литераторами двух стран установились прочные творческие связи.

"Якуб Колас, Янка Купала дружили с мэтрами казахской литературы. Они писали друг другу, вместе сотрудничали, - рассказал посол. - Я не удивлюсь, если черпали какие-то творческие идеи друг у друга".

Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Тимур Жаксылыков

Отвечая на вопрос о роли Содружества в современном мире, Тимур Жаксылыков подчеркнул, что за 35 лет эта организация доказала свою состоятельность: "СНГ стал базой, благодаря которой мы сохранили исторически сложившиеся глубокие экономические, политические, культурные и гуманитарные связи. Мы смогли их не только сохранить, но и приумножить. Это очень важная площадка для диалога и выработки общих подходов к решению актуальных проблем".

Накануне посол встречался с Президентом Беларуси Александром Лукашенко во Дворце Независимости. Главной темой стали итоги референдума в Казахстане, где 15 марта была принята новая Конституция.

"Президент Лукашенко поздравил народ и президента Казахстана с этим событием. Он отметил, что нас еще больше будет связывать то, что теперь мы будем праздновать дни Конституции в один день - 15 марта", - поделился Тимур Жаксылыков.

Факт Но главной экономической новостью стали рекордные показатели двусторонней торговли. По итогам 2025 года товарооборот между Беларусью и Казахстаном приблизился к 1,5 млрд долларов, включая услуги.