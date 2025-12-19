От обороноспособности до туризма: что можно увидеть на выставке "Моя Беларусь"

Делегаты Всебелорусского народного собрания приняли Программу социально-экономического развития. Цели на пятилетку хорошо известны. Они напряженные, но вполне реальные. Белорусам не привыкать достигать больших успехов с помощью своего труда.

Лучшие подтверждения можно найти на выставке "Моя Беларусь", которая снова в Минском международном выставочном центре ждет всех желающих.

400 тыс. человек, из них 150 тыс. детей - именно столько посетили выставку в прошлом сезоне, причем не успели дойти даже те, кто хотел. Люди писали, просили продолжения и еще больше интерактива, а под Новый год желания сбываются.

"Моя Беларусь" и дом - то, о чем 18 декабря в Послании белорусскому народу и парламенту говорил Президент Беларуси Александр Лукашенко. В одной из локаций собрали не только достижения за 30 лет, но и акценты будущей пятилетки - качество жизни, высокотехнологичная экономика, обороноспособность и туризм.

Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму:

"Представляем 13 видов белорусского туризма. Возможность планировать свой отдых в любом регионе Беларуси. Можно пробовать агроэкотуризм, медицинский, событийный, гастрономический, промышленный, историко-культурный - все представлено на выставке "Моя Беларусь".

И отдельным пунктом отмечены сильные регионы. Без талантливой молодежи тут не обойтись. Студенты из областей задают тренды выставки. Роботы - хит в соцсетях, но создавали их не забавы ради.

Студент Брестского государственного технического университета Денис Шпак рассказал, что у робота-собаки есть функционал: она может войти в помещение, если человеку туда заходить опасно (например, после пожара), и сделать сканирование помещения. "Вентилятор" - как называют прикрепленный на роботе радар - сканирует карту пространства.

Количество интерактива на каждый квадратный метр тут зашкаливает. Можно узнать больше про опасную, но благородную службу кинологов.

Начальник кинологической службы Республиканского отряда спецназначения "Зубр" МЧС Беларуси Арслан Сехетов отметил, что в среднем на подготовку одной собаки уходит порядка 6-7 месяцев, и это только базовый уровень, который позволяет поставить собаку на боевое дежурство.

И известных людей на выставке встретить тоже было вполне реально. "Когда ты чем-то занимаешься профессионально, то твой кругозор сужается, и ты концентрируешься на чем-то одном. Здесь мы смогли познакомиться с участниками выставки, с их продукцией. Во многих моментах были поражены тем, что имеет Беларусь в своем арсенале", - поделился капитан команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович.

Что могут наши люди и страна, эти знания важно закладывать уже с детства, но и взрослых многие достижения уж точно смогут удивить.