От первых пятилеток до современных технологий: профсоюз работников госучреждений отметил 95 лет

Легендарная история, яркая общественная деятельность и современные технологии - Белорусский профсоюз работников государственных и других учреждений отметил 95 лет! А это более 2,5 тыс. первичных организаций по всей стране. Кульминация торжества состоялась во Дворце культуры профсоюзов, где присутствовали более 200 человек - это работники госуправления и социальной сферы, а также социальные партнеры из отраслевых министерств.

В программе - выставка-презентация истории и современности, достижений белорусов, церемония награждения и праздничный концерт.

Игорь Бузовский, председатель Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений: "Это опыт уникальный, опыт, не имеющий аналогов, возможно, даже на всем постсоветском пространстве. Мы сегодня являемся не конкурентами, не теми, кто выступает в качестве альтернативы, мы - активные участники государственных процессов и партнеры в самом таком ярком проявлении гражданского общества с государством. Мы нашли те формы взаимодействия, когда мы являемся голосом со стороны".

Алексей Заболотный, ветеран профсоюзного движения: "Я смотрю по делам и по поддержке нашего социального курса, который сегодня в республике проводится Президентом и правительством. Уверен, профсоюз движется в правильном направлении, это касается его действий и развития".