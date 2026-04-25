От профориентации до участия в патриотических акциях - из чего состоит рабочий день депутата
Работа с избирателями, участие в общественных инициативах и контроль актуальных вопросов - ключевые направления деятельности парламентариев.
Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Анисимов в течение дня успевает встретиться с молодежью и оценить ситуацию в торговле.
Один день с депутатом
Работа депутата - это не только законотворчество, но и постоянное присутствие в жизни округа. Диалог с молодежью, общественные инициативы, участие в решении конкретных вопросов - все это часть ежедневной повестки. В гимназии № 10 Гродно одна из таких встреч посвящена профориентации. Разговор откровенный: о выборе пути, ответственности и будущем страны.
Елена Зинчук, директор гимназии № 10 имени Митрополита Филарета (Вахромеева) г. Гродно:
"Перспективы карьерного роста, заработная плата, развитие экономики нашего государства - то, что составляет счастливое сегодня. Эта встреча будет новым посылом для каждого выпускника, чтобы принять ответственный выбор и буквально через пару месяцев, успешно традиционно сдав экзамены, поступить в лучшие вузы Республики Беларусь, закончить их и прийти в профессию".
"Встреча с депутатом Национального собрания - это большая польза, как для учащихся, так и для учреждения образования. Где-то это поможет учащимся определиться с будущей профессией, подкорректирует личностные моменты. Образ сегодняшнего гостя вдохновит меня на кропотливую деятельность и работу на благо государства", - поделился Александр Адамович, учащийся гимназии № 10 имени Митрополита Филарета (Вахромеева) г. Гродно.
Дарья Степуро, учащаяся гимназии № 10 имени Митрополита Филарета (Вахромеева) г. Гродно:
"Такие мероприятия важны для понимания, кем ты хочешь стать в будущем, чтобы понять опыт старшего поколения, смотреть, как они достигали своих целей. Я хочу посвятить свою жизнь юриспруденции, так как это важно для будущего страны, для защиты".
Сохранение исторической памяти - еще одно направление работы народного избранника. Вместе с участниками форума "Гродно - город для молодежи" Андрей Анисимов почтил память советских воинов и партизан, возложив цветы к памятнику в парке Жилибера.
Андрей Анисимов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Сохранить эти традиции, когда мы не рушим памятники, а их восстанавливаем, помним ветеранов войны, блокадников, говорим спасибо за то, что они сделали. Важно этот генетический код передать молодому поколению".
Продолжение разговора о памяти уже в формате молодежного квиза "По следам Победы". Вопросы о ключевых событиях Великой Отечественной войны, героях и исторических фактах. Такой формат помогает не только проверить знания, но и сделать историю ближе и понятнее.
Диалог с молодежью, сохранение исторической памяти и решение актуальных вопросов - все это часть работы депутата. И именно через такие встречи формируется главное - доверие людей.
Отдельное направление в работе парламентариев - мониторинг цен. Важно оценить доступность товаров, их качество и соблюдение ценовой политики. Такой контроль - часть общей задачи по защите интересов населения. Мониторинги становятся обратной связью для исполнительной власти и помогают оперативно реагировать на проблемные вопросы.
Андрей Анисимов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Мы изучили полный перечень товаров, который обязан присутствовать в магазинах, в том числе проверили качество. Очень приятно, что присутствуют фрукты, овощи белорусского производства, поступившие туда по госзаказу. Всем рекомендую приобретать белорусские яблоки, белорусские огурцы".
Работа депутата - это постоянное присутствие в разных сферах жизни и обратная связь с людьми. Именно из повседневных вопросов формируется повестка, с которой депутаты выходят на уровень принятия решений.