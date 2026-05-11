От разрухи к красоте: как женщины-архитекторы воссоздавали послевоенный Минск

Восстановление Минска после Великой Отечественной войны вошло в учебники архитектуры как беспрецедентный подвиг. Ключевую роль в этом сыграли женщины-архитекторы.

Сегодня имена Людмилы Гафо, Натальи Маклецовой и Любови Усовой неразрывно связаны с белорусской столицей. Их "женский стиль" изменил облик Минска.

Отчего Минск такой красивый? Возможно потому, что послевоенную столицу Беларуси возрождали архитекторы-женщины. Именно они делали не только чертежи и проекты, конструктивные обозначения, но и вложили в Минск душу.

Минск отстраивали по планам Людмилы Гафо

Главный архитектор Минска Людмила Гафо

После войны столица была разрушена на 74 %. Ее предстояло поднять из руин. "Гераклом" стала настоящая гречанка по отцу, но белоруска по духу Людмила Гафо. Выпускница Московского архитектурного института приехала в Минск в победном 1945 году. Она участвовала в разработке нескольких генеральных планов Минска, придумывала микрорайоны Восток, жилую застройку на Логойском тракте, квартал у аэропорта Минск-1. Создавала среду, в которой людям будет удобно жить.

Сергей Сергачев, доктор архитектуры, профессор, лауреат премии "За духовное возрождение"

Сергей Сергачев, доктор архитектуры, профессор, лауреат премии "За духовное возрождение": "Понятие "микрорайон" еще неустоявшееся было. Что это такое, еще четко не знали. Но это понятие в нашей архитектуре, именно в советской архитектуре, прорабатывалось. Учитывались бытовые потребности: магазины, детский сад, школа. На сколько мест, расстояние, где будет остановка транспорта, как будут улицы проходить - все это в комплексе надо было решать".

Поврежденным зданиям возвращала облик Наталья Маклецова

Архитектор Наталья Маклецова

Возродить Минск - тот еще квест. Нужно было не только отстроить новые здания, но и сделать новые проекты и воссоздать те, которые сильно пострадали во время бомбежек. Эта непростая задача легла на хрупкие плечи архитектора Натальи Маклецовой.

Здание Минского государственного политехнического колледжа в Минске

Здание Минского государственного политехнического колледжа (ныне расположенное на проспекте Независимости, 85) буквально отреставрировали. Во время войны некогда архитектор "Военпроекта" была заперта в оккупированном Минске. В 1945-м вновь открылся Белорусский политехнический институт (нынешний БНТУ). Маклецову позвали лектором. Студенты жили в восстановленном корпусе университетского городка.

"Все, кто приходил учиться на архитектора, встречались с нею. Это был очень эрудированный человек. Она зажигала нас. Она понимала не только про архитектуру. Она приносила "Собор Парижской Богоматери" Гюго и зачитывала куски, касающиеся архитектуры", - вспоминает Сергей Сергачев.

Парадный фасад Минска - дело рук Любови Усовой

И еще одно имя из множества достойных - Любовь Усова. Ей повезло работать в группе с архитектором Воиновым. Привокзальная площадь и жилые дома по улице Бобруйской, а также восстановленный ТЮЗ, в который сегодня сложно достать билетик, - дело ее женских рук.