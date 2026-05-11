От разрухи к красоте: как женщины-архитекторы воссоздавали послевоенный Минск
Восстановление Минска после Великой Отечественной войны вошло в учебники архитектуры как беспрецедентный подвиг. Ключевую роль в этом сыграли женщины-архитекторы.
Сегодня имена Людмилы Гафо, Натальи Маклецовой и Любови Усовой неразрывно связаны с белорусской столицей. Их "женский стиль" изменил облик Минска.
Отчего Минск такой красивый? Возможно потому, что послевоенную столицу Беларуси возрождали архитекторы-женщины. Именно они делали не только чертежи и проекты, конструктивные обозначения, но и вложили в Минск душу.
Минск отстраивали по планам Людмилы Гафо
После войны столица была разрушена на 74 %. Ее предстояло поднять из руин. "Гераклом" стала настоящая гречанка по отцу, но белоруска по духу Людмила Гафо. Выпускница Московского архитектурного института приехала в Минск в победном 1945 году. Она участвовала в разработке нескольких генеральных планов Минска, придумывала микрорайоны Восток, жилую застройку на Логойском тракте, квартал у аэропорта Минск-1. Создавала среду, в которой людям будет удобно жить.
Сергей Сергачев, доктор архитектуры, профессор, лауреат премии "За духовное возрождение": "Понятие "микрорайон" еще неустоявшееся было. Что это такое, еще четко не знали. Но это понятие в нашей архитектуре, именно в советской архитектуре, прорабатывалось. Учитывались бытовые потребности: магазины, детский сад, школа. На сколько мест, расстояние, где будет остановка транспорта, как будут улицы проходить - все это в комплексе надо было решать".
Поврежденным зданиям возвращала облик Наталья Маклецова
Возродить Минск - тот еще квест. Нужно было не только отстроить новые здания, но и сделать новые проекты и воссоздать те, которые сильно пострадали во время бомбежек. Эта непростая задача легла на хрупкие плечи архитектора Натальи Маклецовой.
Здание Минского государственного политехнического колледжа (ныне расположенное на проспекте Независимости, 85) буквально отреставрировали. Во время войны некогда архитектор "Военпроекта" была заперта в оккупированном Минске. В 1945-м вновь открылся Белорусский политехнический институт (нынешний БНТУ). Маклецову позвали лектором. Студенты жили в восстановленном корпусе университетского городка.
"Все, кто приходил учиться на архитектора, встречались с нею. Это был очень эрудированный человек. Она зажигала нас. Она понимала не только про архитектуру. Она приносила "Собор Парижской Богоматери" Гюго и зачитывала куски, касающиеся архитектуры", - вспоминает Сергей Сергачев.
Парадный фасад Минска - дело рук Любови Усовой
И еще одно имя из множества достойных - Любовь Усова. Ей повезло работать в группе с архитектором Воиновым. Привокзальная площадь и жилые дома по улице Бобруйской, а также восстановленный ТЮЗ, в который сегодня сложно достать билетик, - дело ее женских рук.
Вот такие они - женщины Победы.