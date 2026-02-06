От шишки до сеянца: как в Беларуси готовят "архивы" для лесов будущего

Сейчас самое время собирать хвойный урожай, ведь ели и сосны запасают шишки зимой. В это время семена созревают и сохраняют свои лучшие качества для создания новых лесов. Финальный отбор урожай проходит в селекционном центре, там лесные плоды высушивают, а семена проходят тест на качество.

Здоровые семена хранят в хвойных "архивах", там они могут ожидать посева до 10 лет. Часть качественного материала потребуется уже в середине весны: им засеют специальные питомники, где выращивают ель и сосну.

Морозный сезон - время подготовки урожая для выращивания леса будущего. В Республиканский семеноводческий центр сейчас активно везут шишки для переработки, процесс в самом разгаре.

Валентин Шатравко, директор Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра:

"Сразу после того как лесхоз поставляет нам шишки, мы определяем их влажность для того, чтобы установить процент выхода семян. Шишки высушиваем, после этого они идут в отбивочную камеру, где происходит получение семян с крылаткой. Эти семена с крылаткой в дальнейшем поступают на отделение от крылатки и на переработку. Отделяется крылатка, семена подсушиваются, идет сортировка, определяются посевные качества семян, и они закладываются на хранение. У нас на хранении в трех холодильных камерах находится около 15 т семян - сосны, ели и лиственницы".

"Во время переработки крылатки мы ее забрасываем в специальный аппарат, замачиваем, она какое-то время здесь находится, и уже когда семечка "обескрылилась", мы ее выдуваем, вылетают уже пустые хлопья, там остаются семечки, которые идут на упаковку, а потом на машину-сеялку", - объяснила лесовод Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра Юлия Дедейко.