От теории к возрождению земель ЧАЭС: вклад БГСХА в будущее белорусского села

Сохранить устойчивое социально-экономическое развитие и наполнить региональные программы новыми конкретными проектами - такие задачи стоят перед районами, которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС. Сделано уже немало. И что самое главное - у людей есть возможность спокойно жить и трудиться на своей малой родине.

БГСХА ежегодно выпускает до тысячи молодых специалистов для АПК. Животноводов, тех, кто выращивает хлеб, занимается переработкой, отвечает за продовольственную безопасность страны. А это будущие агрономы, зоотехники, инженеры. Те, кто уже завтра вольется в большой коллектив, в профессию, где нужно приложить усилие, чтобы получить результат. И не важно: в поле, на мехдворе или будучи юристом.

Елизавета Царик, студентка Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

"Мы рассматриваем это с такой точки зрения, что юрист должен быть универсальным работником. Он должен знать и про животных, и про землю. После второго курса, например, я работала техником-лаборантом зернового комплекса. Я измеряла влажность зерна, сорность. Сельское хозяйство - это огромный механизм, где даже техник-лаборант имеет большое значение".

Практикоориентированность образования позволяет окунуть студентов в реалии сельхозпроизводства еще в начале пути. Будущие специалисты осознают ответственность перед целыми предприятиями и регионами, которая возложена на аграриев, в том числе по восстановлению земель. В центре внимания - восстановление земель и развитие новых для АПК отраслей на территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Кстати, оттуда немало "целивиков" и в этом году.

Андрей Колмыков, первый проректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

"Большая работа проводится в Гомельской области, в районах, которые были подвержены радиационному загрязнению. Применяем самые современные методики, технологии. Одно из направлений - восстановление этих земель, введение в сельскохозяйственный оборот. Преподаем ряд дисциплин. Это и мелиорация, рекультивация и многое другое, что позволяет получать качественную продукцию на этих землях".

Беларусь преодолела последствия аварии на Чернобыльской АЭС. По экономическим подсчетам наша страна вложила в это 32 полноценных бюджета - колоссальные инвестиции, которые принесли свои результаты. Достигнуты успехи и в производстве сельхозпродукции. А это вклад в продовольственную безопасность всей страны.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b919c27e-446f-4b94-afe7-a95b66fb59fe/conversions/825f59ae-f341-44a0-b82b-c4a2eb1e9902-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b919c27e-446f-4b94-afe7-a95b66fb59fe/conversions/825f59ae-f341-44a0-b82b-c4a2eb1e9902-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b919c27e-446f-4b94-afe7-a95b66fb59fe/conversions/825f59ae-f341-44a0-b82b-c4a2eb1e9902-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b919c27e-446f-4b94-afe7-a95b66fb59fe/conversions/825f59ae-f341-44a0-b82b-c4a2eb1e9902-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"На тех территориях, которые еще недавно - а это 25 % нашей страны - наши "особо умные" предлагали нам просто забыть. И лес, и поля, и продукты, которые там возделывают, действительно отвечают всем стандартам безопасной продукции. И этот опыт оценен не только нами, не только белорусами, но и правительствами тех государств, которые переживали подобные техногенные катастрофы. Для того чтобы также ликвидировать последствия и продолжать безопасную жизнь на своей земле".