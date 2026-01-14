"От всей души": Рыженков вместе с супругой поздравил постояльцев пансионата "Гармония"

Традиция заботы и добра: к новогодней акции "От всей души" присоединилось Министерство иностранных дел. Глава внешнеполитического ведомства Максим Рыженков вместе с супругой посетил пансионат "Гармония". Здесь проживают около 500 человек преклонного возраста. Гости в теплой атмосфере побеседовали с постояльцами соцучреждения и поздравили их с новогодними праздниками.

"Данный интернат является нашим давним партнером. Мы каждый год приезжаем сюда с нашей большой душой белорусов, чего во многих странах Запада не то что не видят, даже не задумываются. У нас нет людей, как говорит Президент, которые могут жить вне общества, о которых государство или люди, которые рядом живут, не знают и не помогают в жизни. Это такой наглядный пример нашей такой соборности белорусского народа, когда мы стараемся помогать всем тем, кто нуждается в помощи".