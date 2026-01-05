3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
"От всей души": Сергеенко приехал поздравить проживающих в Браславском пансионате "Озерный"
5 января участники акции "От всей души" во главе с председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорем Сергеенко приехали поздравить с новогодними праздниками проживающих в Браславском социальном пансионате "Озерный". Сегодня здесь живут 107 человек со всей Витебской области. В основном это инвалиды I и II групп.
"
На примере этого пансионата мы видим, как государство заботится о людях пожилого возраста. Таких государственных пансионатов в стране 89, в которых находятся 20 тыс. человек. Это говорит о том, что государство подставляет плечо оказавшимся в непростой ситуации в силу разных причин", - отметил Игорь Сергеенко.
Проживающие получают в пансионате не только уход. Здесь организована насыщенная досуговая деятельность - проводятся занятия спортом, рукоделием, рисованием и концертные программы.