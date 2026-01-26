3.74 BYN
От зерна до яблок: как современные технологии помогают сохранить урожай до весны
В условиях морозов главная задача - сохранить урожай зерна до весны. Ее решает и мощная перерабатывающая база агрокомбината "Ждановичи", где работают современный зерносушильный комплекс и комбикормовый цех.
Мощности позволяют единовременно хранить до 10 тыс. т сырья. За четкой работой всех процессов следят операторы в круглосуточном режиме.
Денис Гибок, начальник комбикормового цеха агрокомбината "Ждановичи":
"Зерновая культура особо не промерзает, в процессе хранения идет самосогревание, даже применяется вентилирование, чтобы охладить ее. Если даже на улице будет мороз, то внутри все равно идет минимальное согревание, температура зерна останется плюсовой - до плюс 12".
Для круглогодичного снабжения белорусов свежими яблоками осенний урожай помещают на длительное хранение в специализированные холодильные комплексы. Перед закладкой камеры проходит специальную обработку, а также в них настраивают особую влажность и температуру. Благодаря технологии яблоки надолго сохраняют сочный вкус и аромат.