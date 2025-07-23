Отечественный флагман. Минскому моторному заводу - 62!

За свою историю завод выпустил более 5 млн двигателей. А ассортимент продукции насчитывает свыше 2 тыс. модификаций.



Минский моторный завод специализируется на выпуске двигателей для тракторов, автомобилей, автобусов, сельхоз- и дорожных машин. Здесь разрабатывают и производят современные дизельные, газодизельные и газопоршневые двигатели.



Продукция завода приводит в движение технику более чем в 40 странах. При этом география поставок постоянно расширяется.