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Отечественный флагман. Минскому моторному заводу - 62!

Флагману отечественного мотостроения - Минскому моторному заводу - 62. 23 июля 1963 года  предприятие начинает официальное летоисчисление.

За свою историю завод выпустил более 5 млн двигателей. А ассортимент продукции насчитывает свыше 2 тыс. модификаций.


Минский моторный завод специализируется на выпуске двигателей для тракторов, автомобилей, автобусов, сельхоз- и дорожных машин. Здесь разрабатывают и производят современные дизельные, газодизельные и газопоршневые двигатели.

Продукция завода приводит в движение технику более чем в 40 странах. При этом география поставок постоянно расширяется.

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