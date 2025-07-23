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Отечественный флагман. Минскому моторному заводу - 62!
Автор:Редакция news.by
Флагману отечественного мотостроения - Минскому моторному заводу - 62. 23 июля 1963 года предприятие начинает официальное летоисчисление.
За свою историю завод выпустил более 5 млн двигателей. А ассортимент продукции насчитывает свыше 2 тыс. модификаций.
Минский моторный завод специализируется на выпуске двигателей для тракторов, автомобилей, автобусов, сельхоз- и дорожных машин. Здесь разрабатывают и производят современные дизельные, газодизельные и газопоршневые двигатели.
Продукция завода приводит в движение технику более чем в 40 странах. При этом география поставок постоянно расширяется.