Отключения электричества в 475 населенных пунктах: как энергетики Беларуси справляются с непогодой
Значительные осадки в виде мокрого снега и дождя при изменении температуры стали причиной нарушения электроснабжения в ряде регионов Беларуси. Как ведутся восстановительные работы, рассказал в "Президентской среде" по итогам доклада Президенту Александру Лукашенко заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич.
Как сообщил заместитель премьер-министра, вопросы надежного энергоснабжения в сложных погодных условиях находятся на особом контроле главы государства. "Мы сейчас наблюдаем значительное выпадение осадков в виде дождя, мокрого снега в период пограничных температур, около нуля градусов. Это приводит к обледенению деревьев, линий электропередач, соответственно, к возможному падению самих деревьев на линии. А это приводит к нарушению электроснабжения потребителей", - пояснил вице-премьер.
По его словам, за 27-28 марта нарушения электроснабжения были зафиксированы в 475 населенных пунктах. Проблема решена в 450 из них.
"Еще в 25 населенных пунктах для восстановления электроснабжения ведутся восстановительные работы. Там задействовано 56 бригад. Стоит задача в течение сегодняшнего дня (28 января - прим. ред.) все полностью восстановить. А пока задействованы 4 дизель-генераторные установки для обеспечения электроснабжения от мобильных источников ", - заявил Виктор Каранкевич.
Для оперативного реагирования на внештатные ситуации Министерство энергетики мобилизовало значительные силы.
Всего мобилизовано 690 бригад, оснащенных и укомплектованных современным оборудованием, в их распоряжении 720 единиц техники.
В арсенале энергетиков есть и дополнительные инструменты для обеспечения стабильности. "Есть возможность подключения отдельных потребителей посредством дизель-генераторных установок. Всего в системе 290 таких дизель-генераторных установок различной мощности, их можно использовать в различных регионах нашей страны", - обозначил заместитель премьер-министра. Он добавил, что мобильные бригады в случае необходимости могут быть оперативно переброшены в любую часть страны.
Наиболее серьезно от непогоды пострадали Минская и Гомельская области, а также частично Витебская область.
"В основной сети у нас было отключение пяти линий электропередач. При этом потребители, которые были запитаны от этих линий, ни коим образом не почувствовали это, потому что есть резервные линии электропередач. В системообразующих линиях электропередач (220-750 кВ) отключений не происходило", - подчеркнул Виктор Каранкевич.