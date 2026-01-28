Отключения электричества в 475 населенных пунктах: как энергетики Беларуси справляются с непогодой

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea7abc02-ddb2-4c58-aa7d-92d1270a7ac4/conversions/967b0b4f-10ec-4781-a1f9-695bae1f98ed-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea7abc02-ddb2-4c58-aa7d-92d1270a7ac4/conversions/967b0b4f-10ec-4781-a1f9-695bae1f98ed-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea7abc02-ddb2-4c58-aa7d-92d1270a7ac4/conversions/967b0b4f-10ec-4781-a1f9-695bae1f98ed-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea7abc02-ddb2-4c58-aa7d-92d1270a7ac4/conversions/967b0b4f-10ec-4781-a1f9-695bae1f98ed-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

Значительные осадки в виде мокрого снега и дождя при изменении температуры стали причиной нарушения электроснабжения в ряде регионов Беларуси. Как ведутся восстановительные работы, рассказал в "Президентской среде" по итогам доклада Президенту Александру Лукашенко заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич.

Как сообщил заместитель премьер-министра, вопросы надежного энергоснабжения в сложных погодных условиях находятся на особом контроле главы государства. "Мы сейчас наблюдаем значительное выпадение осадков в виде дождя, мокрого снега в период пограничных температур, около нуля градусов. Это приводит к обледенению деревьев, линий электропередач, соответственно, к возможному падению самих деревьев на линии. А это приводит к нарушению электроснабжения потребителей", - пояснил вице-премьер.

По его словам, за 27-28 марта нарушения электроснабжения были зафиксированы в 475 населенных пунктах. Проблема решена в 450 из них.

"Еще в 25 населенных пунктах для восстановления электроснабжения ведутся восстановительные работы. Там задействовано 56 бригад. Стоит задача в течение сегодняшнего дня (28 января - прим. ред.) все полностью восстановить. А пока задействованы 4 дизель-генераторные установки для обеспечения электроснабжения от мобильных источников ", - заявил Виктор Каранкевич.

Для оперативного реагирования на внештатные ситуации Министерство энергетики мобилизовало значительные силы.

Всего мобилизовано 690 бригад, оснащенных и укомплектованных современным оборудованием, в их распоряжении 720 единиц техники. Виктор Каранкевич

В арсенале энергетиков есть и дополнительные инструменты для обеспечения стабильности. "Есть возможность подключения отдельных потребителей посредством дизель-генераторных установок. Всего в системе 290 таких дизель-генераторных установок различной мощности, их можно использовать в различных регионах нашей страны", - обозначил заместитель премьер-министра. Он добавил, что мобильные бригады в случае необходимости могут быть оперативно переброшены в любую часть страны.

Наиболее серьезно от непогоды пострадали Минская и Гомельская области, а также частично Витебская область.