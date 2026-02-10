3.73 BYN
Открытие нового здания Минского городского клинического наркологического центра: что изменилось
Эффективная и своевременная профессиональная помощь людям - в приоритете системы здравоохранения Беларуси. 10 февраля в столице в микрорайоне Степянка торжественно открыли Минский городской клинический наркологический центр.
Теперь у Минского городского клинического наркологического центра новая прописка - Ваупшасова, 59. Современная клиника поможет более эффективно справляться с лечением пациентов, у которых есть различные зависимости.
Новое медучреждение состоит из трех блоков. В первом находятся административные помещения и амбулаторные кабинеты. Во втором корпусе разместилось отделение освидетельствования, куда входит и специальная медкомиссия. Здесь же есть лаборатории и даже учебные классы. Что касается третьего блока, тут есть реанимация на 12 коек, приемное и стационарные отделения. Проходить лечение можно будет и круглосуточно, и в формате дневного пребывания.
Жанна Истомина, главврач Минского городского клинического наркологического центра:
"Наш центр будет в одном месте оказывать все 5 этапов наркологической помощи. Особый упор будет сделан на реабилитацию. Необходимо вернуть людей, у которых есть те или иные проблемы с психоактивными веществами, в социум. В нашем центре работает одна из самых первых реабилитационных программ "Радуга". У нас есть наработанные методики, опытные специалисты, которые занимаются такой проблемой, которая на сегодняшний день тоже актуальна и в мире, и у нас в республике - это игровая зависимость".
Николай Поляков, глава администрации Партизанского района г. Минска:
"В Партизанском районе был объект незавершенного строительства, и руководством города было принято решение разместить на данном объекте и достроить наркологический центр. Было разрешено ввести параллельное проектирование строительства. Это позволило в кратчайшие сроки ввести объект в эксплуатацию. Для примера, при нормативном сроке строительства нужны 29 месяцев, а этот объект был построен за 20 месяцев. Использованы материалы только отечественного производства".
Новое здание значительно упростит задачи персоналу, а пациентам будет удобнее обращаться за помощью. Отметим, до этого центр располагался по 9 адресам. После ввода в эксплуатацию нового здания продолжит работать по двум адресам. У подросткового отделения будет своя локация. Здесь прием первых пациентов начнут уже 11 февраля.