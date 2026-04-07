Открытость и гостеприимство: что Беларусь может предложить туристам

Все большее количество государств делают ставку на внутренний туризм. Причины на поверхности: нестабильность в мире и события на Ближнем Востоке сильно скорректировали работу отрасли.

И здесь же вторая сторона вопроса - экономическая. В условиях торговых санкций, пошлин и других препон ставка на внутренние резервы сегодня, пожалуй, единственный гарант стабильного завтра.

Беларусь предусмотрительно туризм определила одним из семи приоритетов развития государства на пятилетку. Впервые перед отраслью стоит задача сделать туризм в стране национальным проектом и увеличить вклад в экономику как минимум вдвое.

Тренды белорусского туризма

Машиностроение, как и промышленность в целом - один из трендов туризма в Беларуси.

Показать есть что - каждый уголок имеет свое лицо и свою самобытность: легендарная крепость - герой и древняя Беловежская пуща в Брестской области, культурный и фестивальный Витебск, дворцово-парковые ансамбли и самобытная народная культура Гомеля. И, конечно же, повсеместно уникальная природа и экология. Беларусь входит в десятку самых лесных государств Европы. Вдобавок к этому открытость и гостеприимство - то, что ежегодно укрепляет туристический имидж страны.

За 2025 год численность организованных белорусских туристов и экскурсантов, путешествующих внутри страны, увеличилась почти в 4 раза (по сравнению с 2020 годом) и составила больше 2 млн человек.

Больше чем на 13 % выросло и количество визитов иностранных граждан в Беларусь, что составляет порядка 7,5 млн поездок.

Как результат, в 2025 году был достигнут наибольший за всю историю Беларуси объем экспорта туристических услуг - более 392 млн долларов, что на 46 % выше уровня 2024 года.

Вместе с тем в отрасли не все гладко. От туристов есть нарекания, например, по поводу отсутствия сервиса по всей цепочке услуг и сопровождения в цифровом виде: бронирование жилья, покупка билетов, поиск маршрутов, заказ экскурсий. Нет комфорта - нет гостя, поэтому придется приложить еще немало усилий. И в этом направлении некое движение ощущается. Количество гостиниц выросло на 6,5 % (сейчас это более 1100 единиц по стране).

Если обратиться к цифрам, можно проследить некоторые предпочтения. Порядка 93 % от всего количество иностранцев - российские граждане, и они предпочитают останавливаться в белорусских санаториях. Это 230 тыс. человек в год.

Важный момент в сегодняшней геополитической ситуации - безопасность. Какие бы не были созданы условия и собраны самые разнообразные туристические пакеты, отдых - это в первую очередь про комфорт и безопасность. Большая ценность, которую может гарантировать Беларусь для своих гостей.

Николай Сухотский, замдиректора Института социологии НАН Беларуси:

"Я думаю, что одним из главных факторов наряду с исключительным удобством и простотой для въезда в страну является безопасность. То есть вот эти три условия создают ощущение того, что Беларусь является страной очень комфортной для туризма. Жители Российской Федерации могут въезжать по внутреннему паспорту, для граждан почти 40 европейских стран безвизовый режим продлен до 31 декабря 2026 года. Кроме того, ценовая доступность является достаточно конкурентной по сравнению, допустим, с некоторыми российскими курортами".

2025 год стал рекордным в истории белорусского туризма: загрузка гостиниц, санаториев и агроусадеб достигла исторического максимума, а поток как организованных, так и индивидуальных туристов значительно вырос. И в этом спросе Беларуси нужно быстро и гибко подстроиться под любой запрос. Только так можно прийти к намеченным цифрам в 4,5 % ВВП.