Отремонтировать до марта: как в Минской области готовят технику к масштабной посевной

Аграрии Минского региона уже готовятся к посевной кампании. Чтобы начать и провести весенние работы качественно и в оптимальные сроки, ремонтируют технику, формируют запас семян и удобрений.

Так, в сельхозпредприятии "Городилово" Молодечненского района почву под яровые хорошо подготовили еще осенью. Весной предстоит засеять 500 га - ячменем, 800 га - свеклой, 1,5 тыс. га отдадут под кукурузу.

Обновляют и машинно-тракторный парк: на технику ежегодно тратят до 5 млн рублей.

Дмитрий Громович, директор ОАО "Городилово":

"В этом году мы купили свеклоуборочный комбайн, за который заплатили практически 3 млн рублей. Купили также две грузовые машины и два комбайна, сейчас планируем еще зерноуборочные. Стараемся давать предпочтение белорусской технике, но если в Беларуси нет аналога, то покупаем импортную технику".