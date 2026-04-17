Отвечать за базар: в Беларуси могут ввести ответственность за фейковые жалобы в TikTok и соцсетях

В Беларуси могут ввести ответственность за фейковые жалобы в TikTok и соцсетях. В Сети оказывается очень много откровенно пустых вбросов. На их проверку тратится время, и они отвлекают госорганы от реальной работы.

Новость для тех, кто ищет любовь, а может получить приключения на пятую точку. Украинская разведка через сайты знакомств вербует белорусов. В Беларуси хотят ввести статью за фейковые жалобы в соцсетях. То есть за недержание в TikTok можно будет серьезно ответить. На даже при этом наша страна - интернет-рай для россиян. Потому что там львиная часть мессенджеров находится под запретом, YouTube - как партизан, прячется по хостам, а сим-карта прибывшего из-за границы в первые сутки бесполезна. Меры безопасности против наводки для дронов. На этом фоне некоторые россияне то ли в шутку, то ли всерьез думают о переезде в Беларусь. Но сперва - про шпионские тайны.

Шпионские тайны сайтов знакомств

Светловолосая Виктория незаметно для себя сливала внутреннюю кухню СБУ

С 24 февраля 2022 года на сайтах знакомств стали появляться объявления в духе "Виктория, 27, люблю военных, форму, погоны". То есть наживка для людей, имеющих отношение к силовым ведомствам. Зачастую за такими анкетами сидит "Мыкола-майор" из СБУ, например, а если клюнет настоящий силовик - в дело идут силиконовые красотки с гиалоурановой кислотой в губах, которые и по видеосвязи ответят, и сами позвонят. Попытка компрометации (типа пришли фото интимное) и за свежие данные о границе, российско-белорусских учениях и настроениях в казармах - обещает, что никто ничего не узнает.



Светловолосая Виктория - типичная "девушка с такой анкеты". Годами она вела одного ухажера, думая, что поймала за жабры ценный источник из военных кругов. А на деле - доили именно ее. И Виктория незаметно для себя сливала внутреннюю кухню СБУ и, главное, всех своих информаторов. Теперь компетентные органы плотно работают по стукачам. Запасаемся попкорном: украинская "разведчица" думала, что ловит рыбу, а поймала акулу, которая ее же и проглотила. Белорусские силовики в очередной раз показали: кто в доме хозяин. Ну, а вообще, - навести порядок в интернете - сейчас серьезная задачка. Фейки - это бич интернета.

Должна быть ответственность за фейки

Александр Ионов, член совета по правам человека при Президенте России

Александр Ионов, член совета по правам человека при Президенте России:

"Когда создается фальшивка и ее активно тиражируют в социальных сетях, это вызывает бурю эмоций. Люди начинают нервничать, делиться этим контентом - запускается волна с предсказуемым для организаторов вброса исходом. Ведомства вынуждены проводить расследования, опровергать дезинформацию и доказывать обществу, что реальная ситуация была иной. Зачастую выясняется, что существуют исходники видео или сам автор признается в злом умысле, подтверждая, что весь нарратив был выдуман. Поэтому я убежден: за такие действия должна наступать".

Ответить за базар в соцсетях придется

Учитывая, что в Беларуси метод запрета - "это не наш метод". Однако власти не плевать на имидж государства. И если кто-то прикрывается имиджем власти, чтобы просто потроллить, - получите, распишитесь, вас накажут. В Совете Республики витает идея: хочешь писать в соцсетях - пиши, но и отвечай. Если окажется, что жалоба с сильным преувеличением. О чем речь? О фейковых жалобах в TikTok и соцсетях. Оказывается, специалисты госорганов тратят время на проверку и очень часто за сообщением с криком о помощи или негодования стоит пустой факт.

Вот, например, недавно вирусился видеоролик: женщина на детской площадке. Мужчина приехал забрать свою дочку, но в сумерках обознался и подошел к чужим детям. Вышел скандал. Женщина сняла кружок, выложила в Сеть чуть не с обвинениями в похищении. Итог? У блогерши просмотры пошли в гору, а мужчина объяснялся с милицией, но последняя криминала не обнаружила совсем.



Это один из примеров, коих на самом деле - вагон и маленькая тележка, говорят чиновники. Профессиональные жалобщики освоили интернет и отвлекают госорганы от реальной работы. Им не нужна справедливость, им нужны лайки и ощущение собственной значимости. Специалисты тратят часы на проверку пустышек. Изменения об обращениях граждан могут внести в закон.

Информационная гигиена - это вопрос выживания в эпоху, когда гиены интернета жрут все, что пахнет хайпом. Шпионы на сайтах-знакомств, блогеры с фейковыми "похищениями" и профессиональные нытики - это опасность. Кто-то доит секретные данные, а кто-то - лайки.