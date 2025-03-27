Ожившие герои. 9 Мая на масштабной выставке в Минске историю Победы расскажут технологии

Беларусь готовится к важной дате - 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 27 марта об этом говорили на заседании республиканского оргкомитета в Совмине. Глава государства принял и одобрил основные подходы. Теперь нужно решить рабочие организационные вопросы.

Беларусь помнит. Не нужно лишний раз объяснять, почему для белорусов 9 Мая сакральная дата. Но мы славим поколение победителей, не привязываясь к какому-либо конкретному дню.

Подготовка к 80-летию Победы идет полным ходом, да и конкретные мероприятия начинаются уже сейчас. Об этом говорили в Совмине на заседании республиканского оргкомитета.

Юбилей Великой Победы будем встречать по-белорусски торжественно, но душевно, с опорой на традиции суверенной страны. Главным событием, безусловно, станет масштабный военный парад. Особой дате и особый подход. К традиционным элементам добавятся инновационные, но с приставкой ретро-. Зрителей парада ждет масштабная историческая часть. Белорусы смогут увидеть технику поколения победителей.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c413c50e-f332-441e-bbc0-6c1f5af79102/conversions/1ebea1dd-e0ef-4cf8-b1c7-f7e8a655f5eb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c413c50e-f332-441e-bbc0-6c1f5af79102/conversions/1ebea1dd-e0ef-4cf8-b1c7-f7e8a655f5eb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c413c50e-f332-441e-bbc0-6c1f5af79102/conversions/1ebea1dd-e0ef-4cf8-b1c7-f7e8a655f5eb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c413c50e-f332-441e-bbc0-6c1f5af79102/conversions/1ebea1dd-e0ef-4cf8-b1c7-f7e8a655f5eb-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Сегодня шьется форма военных лет для тех участников парада, которые будут принимать участие непосредственно в его исторической части. Готовится техника. Прибыли уже из Российской Федерации танки Т-34, которые будут принимать участие в исторической части парада. Активно взаимодействуем с представителями малого бизнеса, и, должен отметить, они на безвозмездной основе предоставляют имеющиеся у них образцы техники, вооружения именно времен Великой Отечественной войны, чтобы представить их широкой общественности в ходе проведения военного парада", - рассказал помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Касинский.

Конечно, не обойдется без достижений суверенной Беларуси - самых популярных и самых новых моделей техники отечественного ВПК. Так созвучно нашим ценностям и ориентирам одно событие объединит историю и современность. Такая же концепция заложена и в основу масштабной выставки. Провести ее - поручение Президента.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/491ac7d5-dbbf-4eae-af27-0567716adc61/conversions/bf2840b5-b5fd-417c-b236-8ffcf6d3069a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/491ac7d5-dbbf-4eae-af27-0567716adc61/conversions/bf2840b5-b5fd-417c-b236-8ffcf6d3069a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/491ac7d5-dbbf-4eae-af27-0567716adc61/conversions/bf2840b5-b5fd-417c-b236-8ffcf6d3069a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/491ac7d5-dbbf-4eae-af27-0567716adc61/conversions/bf2840b5-b5fd-417c-b236-8ffcf6d3069a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Локация - Минский международный выставочный центр. Экспозиция формируется буквально с нуля. Даже об истории будут рассказывать технологии так, чтобы было интересно молодежи.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4aba0c93-a154-4266-96cc-fd743619b008/conversions/2bb0bad2-427d-4e55-b5ca-0ba276d639bd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4aba0c93-a154-4266-96cc-fd743619b008/conversions/2bb0bad2-427d-4e55-b5ca-0ba276d639bd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4aba0c93-a154-4266-96cc-fd743619b008/conversions/2bb0bad2-427d-4e55-b5ca-0ba276d639bd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4aba0c93-a154-4266-96cc-fd743619b008/conversions/2bb0bad2-427d-4e55-b5ca-0ba276d639bd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Шляхтин, первый замминистра культуры Беларуси: "Это будет не совсем привычная нам музейная экспозиция, которую мы видели, допустим, в Музее истории Великой Отечественной войны. Это будет выставка, насыщенная различными интерактивными мультимедийными технологиями. Это то, чего не было раньше нигде. И мы с помощью технологий даже оживим одного из героев партизанского движения на территории Республики Беларусь. Раньше мы его знали только по фотографиям, а у нас, наверное, появится возможность увидеть его в виде голограммы".