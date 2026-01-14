Палатки с теплом, чаем и едой: Красный Крест развернул по стране пункты обогрева

Чтобы исключить случаи обморожения, Красный Крест развернул по стране пункты обогрева. Традиционно это палатки с тепловыми генераторами и, конечно, чаем и едой. Они работают в том числе во всех районах Могилевской области, Бобруйске и в самом областном центре рядом с центральным рынком, где обычно многолюдно. Волонтеры готовы при необходимости вызвать скорую помощь или рассказать, как безопасно пережить холода.