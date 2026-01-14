3.71 BYN
Палатки с теплом, чаем и едой: Красный Крест развернул по стране пункты обогрева
Экстремальные морозы не отступают в Беларуси. Как сообщают синоптики, этой ночью по восточной части страны температура воздуха опустится до 30 градусов мороза. Объявлен оранжевый уровень опасности.
Чтобы исключить случаи обморожения, Красный Крест развернул по стране пункты обогрева. Традиционно это палатки с тепловыми генераторами и, конечно, чаем и едой. Они работают в том числе во всех районах Могилевской области, Бобруйске и в самом областном центре рядом с центральным рынком, где обычно многолюдно. Волонтеры готовы при необходимости вызвать скорую помощь или рассказать, как безопасно пережить холода.
Минимизация последствий для здоровья людей - главная цель такой инициативы Красного Креста. Пункты обогрева, в том числе мобильные, работают ежедневно.