Панорамные витражи и много света: спустя 25 лет железнодорожный вокзал Минска поражает воображение

Театр начинается с вешалки, а город - с вокзала. Одна из главных визитных карточек белорусской столицы, да и всей страны отмечает четверть века.

Железнодорожный вокзал Минска больше, чем транспортный узел, это визитная карточка столицы и первое впечатление каждого гостя. Новое здание вокзала распахнуло двери 25 лет назад, в канун не только Нового года - нового тысячелетия. Открытие первой очереди знакового для столицы объекта состоялось 30 декабря 2000 года. В торжественной церемонии принял участие Президент.

Проект реализовали в несколько этапов. Площадь современного комплекса составляет почти 36 тыс. квадратов, в центре которого атриум, просторный холл.

25 лет назад новостройка поражала воображение: огромное пространство, панорамные окна, много света. Вокзал сразу стал местом трогательных историй, долгожданных встреч, судьбоносных знакомств.

Проектировать один из самых знаковых объектов Минска доверили творческому тандему Виктора Крамаренко и Михаила Виноградова. Они создали настоящий архитектурный бриллиант, который гармонично вписался в ансамбль Привокзальной площади.

Виктор Крамаренко, заслуженный архитектор Беларуси

Виктор Крамаренко, заслуженный архитектор Беларуси: "Стеклоалюминиевые витражи и сейчас очень современные, очень прогрессивные с точки зрения теплотехники, эстетики".

Вокзал "Минск-Пассажирский" - настоящая капсула времени, которая хранит яркие моменты десятка тысяч пассажиров. Ежедневно здесь приобретают билеты почти 30 тыс. человек. По разным маршрутам отправляются более 150 поездов. Такое же количество составов прибывает.

Александр Николюк, первый замначальника станции Минск-Пассажирский - начальник вокзала

Александр Николюк, первый замначальника станции Минск-Пассажирский - начальник вокзала: "За 25 лет, конечно же, изменилось многое. Основные процессы и, в частности, продажа проездных документов уже существенно автоматизированы. В любом терминале (а их на вокзале в различных точках порядка 18 установлено) можно приобрести проездной документ. Внедрена у нас и система менеджмента качества, которая наряду с технологическим процессом на сегодняшний день является основным документом для всего коллектива".

Ворота Минска