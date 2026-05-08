Парад Победы на Красной площади в Москве начнется в 10:00

Парад в Москве начнется менее чем через час. Парадным расчетом по московской брусчатке пройдут и белорусские курсанты.

Парад Победы на Красной площади - главный символ 9 Мая. Это дань памяти тем, кто сражался и погиб в одной из самых жестоких и кровопролитных войн. СССР потерял в Великой Отечественной войне около 27 млн человек, а в Беларуси погиб каждый третий. И сегодня на Красную площадь придут внуки и правнуки тех, чьи имена нельзя забывать.

В 2026 году проведение парада на Красной площади стало настоящим подвигом. Всю неделю Москва и Подмосковье подвергались атакам беспилотников. Украина открыто угрожала срывом парада, а Европа в прямом смысле шантажировала европейских политиков, запланировавших приехать в этот день в столицу России. Например, Польша и страны Балтии обещали закрыть свое воздушное пространство для самолета премьера Словакии Роберта Фицо, но он долетел до Москвы другим маршрутом.

Елена Малышева, руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте России, кандидат исторических наук:

"Такие заявления появляются тогда, когда осознается сила правды другого и когда не остается ничего, кроме шантажа и силового воздействия. Именно такие проявления говорят о силе и ее признании. Это нас делает еще сильнее, потому что День Победы невозможно ограничить территориальными или географическими мероприятиями, ведь День Победы находится в сердцах каждой белорусской и российской семьи. День Победы внутри. Это уникальный день, объединяющий всех".

Из-за серьезных мер безопасности в 2026-м в параде Победы будут участвовать только пешие колонны. По брусчатке Красной площади пройдут военнослужащие высших учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных Сил России. Военной техники не будет, зато состоится авиационная часть парада. Над Красной площадью пролетят знаменитые Су-25, которые раскрасят небо Москвы в цвета флага России, если не подведет погода. Кстати, на парад Победы в Москву приглашены и белорусские курсанты - победители конкурса "Курсант-2025". Туда вошла лучшая пятерка из 20 участников. В этот день у них многое будет впервые - и Москва, и Красная площадь, и парад Победы.

Маргарита Окуневич, победительница республиканского конкурса "Курсант-2025":

"Мой прадедушка принимал участие в Великой Отечественной, прошел войну, поэтому 9 Мая занимает особое место в моем сердце. Наша семья чтит память о нем и других участниках войны. Принимать участие в параде в Москве для меня большая гордость".