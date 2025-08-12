Парламентарии оставили запись в книге соболезнований в связи с кончиной Мьин Све

Беларусь вместе с народом Мьянмы скорбит в связи с уходом из жизни бывшего вице-президента и исполняющего обязанности президента Мьянмы Мьин Све.

Книга соболезнований открыта в Генконсульстве Мьянмы в Минске. 12 августа свою запись оставили заместитель председателя Совета Республики Сергей Хоменко и заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов.