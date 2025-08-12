3.72 BYN
Парламентарии оставили запись в книге соболезнований в связи с кончиной Мьин Све
Автор:Редакция news.by
Беларусь вместе с народом Мьянмы скорбит в связи с уходом из жизни бывшего вице-президента и исполняющего обязанности президента Мьянмы Мьин Све.
Книга соболезнований открыта в Генконсульстве Мьянмы в Минске. 12 августа свою запись оставили заместитель председателя Совета Республики Сергей Хоменко и заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов.
Беларусь и Мьянму связывают тесные дружеские отношения, которые выстраивались многие годы в доверительном ключе. От имени всех белорусских парламентариев семье, друзьям и соратникам Мьин Све переданы слова сочувствия и поддержки.