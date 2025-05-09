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Партизанский кинозал, оружейное мастерство - выставка к 80-летию Победы проходит в "БелЭкспо"
Главная выставка, посвященная 80-летию Победы в эти праздничные дни проходит на площадке "БелЭкспо". Партизанский кинозал, редчайшие примеры оружейного мастерства народных мстителей и достижения сектора оборонной промышленности.
Цена Великой Победы и сегодняшнего мирного неба запечатлена на площади в 4,5 тыс. кв. м. Главную и уникальную выставку к 80-летию Победы подготовил Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. В создании экспозиции участвовали также и 24 музея страны, Национальный архив Беларуси, Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и Национальная киностудия "Беларусьфильм". Какой была дорога к Великой Победе, наглядно демонстрируют два зала, в которых представлено более 600 уникальных экспонатов. Многие из которых еще ни разу не выставлялись.
Композиционный центр выставки - это воссозданная площадь Победы, а вокруг нее тематические блоки в хронологической последовательности развития Великой Отечественной войны. Дополняют уникальную выставку интерактивные блоки и современные мультимедийные устройства. Например, каждый желающий при помощи технологий дополненной реальности может даже водрузить Знамя Победы над Рейхстагом.
А под открытом небом расположился наш оборонный потенциал самого последнего образца. И такой интерактив всегда в спросе у посетителей, особенно у детей.
Выставка будет работать до 5 июля включительно. Здесь ждут каждого. Это малое, что мы можем сделать, чтобы отблагодарить наших дедов и прадедов за сегодняшнюю мирную жизнь.