Патриотический мотопробег по местам боевой славы объединил байкеров из Беларуси и Чехии

Первый регион принял международный мотоавтопробег, приуроченный к празднованию Дня Победы. Точка старта - Брест. По пути Пружаны и Барановичи. Участники историко-патриотической акции посещают ряд знаковых мест региона, чтобы вместе почтить память героев, что сражались за родину. К пробегу присоединились мотолюбители из Чехии. Посещение Беларуси - страны наиболее пострадавшей от немецкой оккупации - их давняя традиция.

"В первую очередь мы приехали сюда, чтобы поклониться нашим героям. Второе и не менее важное - мы хотим рассказать нашим людям, какая у вас жизнь, какие люди живут в Беларуси", - рассказал участник мотопробега из Чехии Милан.

Марсель Шип, участник мотопробега (Чехия) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7e6077b-37f2-4672-9902-a90264553285/conversions/49d99b32-e159-41b1-86d6-17a3accfe1be-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7e6077b-37f2-4672-9902-a90264553285/conversions/49d99b32-e159-41b1-86d6-17a3accfe1be-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7e6077b-37f2-4672-9902-a90264553285/conversions/49d99b32-e159-41b1-86d6-17a3accfe1be-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7e6077b-37f2-4672-9902-a90264553285/conversions/49d99b32-e159-41b1-86d6-17a3accfe1be-xl-___webp_1920.webp 1920w

Марсель Шип, участник мотопробега (Чехия):

"Беларусь - это братский народ, мы это знаем, потому это делаем. Памятники и все, что вы охраняете, сердце болит, когда говорю об этом. Не могу ничего сказать - красиво, такого нет в нашей стране".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb52d6df-e3f7-4aaa-ac38-c1cb30c3f894/conversions/73704184-b01e-4a5f-b42d-dbbd1deb567a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb52d6df-e3f7-4aaa-ac38-c1cb30c3f894/conversions/73704184-b01e-4a5f-b42d-dbbd1deb567a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb52d6df-e3f7-4aaa-ac38-c1cb30c3f894/conversions/73704184-b01e-4a5f-b42d-dbbd1deb567a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb52d6df-e3f7-4aaa-ac38-c1cb30c3f894/conversions/73704184-b01e-4a5f-b42d-dbbd1deb567a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Олег Муравлев, организатор мотопробега:

"У нас ежегодно 9 Мая, в День Победы, проводится мотопробег по местам боевой славы Пружанского района. Мы эту традицию уже с далеких 2000-х годов поддерживаем. Собираются мотоциклисты города Пружаны, близлежащих регионов и посещают, как правило, 10 памятников Великой Отечественной войны".