Патриотический мотопробег по местам боевой славы объединил байкеров из Беларуси и Чехии
Первый регион принял международный мотоавтопробег, приуроченный к празднованию Дня Победы. Точка старта - Брест. По пути Пружаны и Барановичи. Участники историко-патриотической акции посещают ряд знаковых мест региона, чтобы вместе почтить память героев, что сражались за родину. К пробегу присоединились мотолюбители из Чехии. Посещение Беларуси - страны наиболее пострадавшей от немецкой оккупации - их давняя традиция.
"В первую очередь мы приехали сюда, чтобы поклониться нашим героям. Второе и не менее важное - мы хотим рассказать нашим людям, какая у вас жизнь, какие люди живут в Беларуси", - рассказал участник мотопробега из Чехии Милан.
Марсель Шип, участник мотопробега (Чехия):
"Беларусь - это братский народ, мы это знаем, потому это делаем. Памятники и все, что вы охраняете, сердце болит, когда говорю об этом. Не могу ничего сказать - красиво, такого нет в нашей стране".
Олег Муравлев, организатор мотопробега:
"У нас ежегодно 9 Мая, в День Победы, проводится мотопробег по местам боевой славы Пружанского района. Мы эту традицию уже с далеких 2000-х годов поддерживаем. Собираются мотоциклисты города Пружаны, близлежащих регионов и посещают, как правило, 10 памятников Великой Отечественной войны".
В планах участников мотоавтопробега посещение площади Победы в Минске, Кургана Славы в Смолевичском районе. Заключительной точкой маршрута станет поселок Корма Гомельской области.