"Патриоты Беларуси" поздравили женщин соцпансионата с наступающим 8 Марта

До красивого праздника весны остаются считанные дни, но поздравления с Международным женским днем звучат уже 6 марта в коллективах, организациях, в том числе по всей Беларуси проходят благотворительные акции.

6 марта проходит благотворительный проект "Рядом с нами". В социальном пансионате "Комфортная жизнь" Минского района общественное объединение "Патриоты Беларуси" поздравляет женщин пожилого возраста и с ограниченными возможностями с наступающим 8 Марта. В программе заявлены мастер-классы, подарки, а также тематический концерт.

"Мы очень рады видеть организацию "Патриоты Беларуси", потому что они для нас как семья, мы с ними очень давно знакомы, они поддерживают нас во всех наших начинаниях, всегда рядом, даже если мы живем на расстоянии", - поделилась постоялец пансионата Анастасия Радюк.

Зампредседателя РОО "Патриоты Беларуси" Дмитрий Казаков подтвердил, что в большой семье принято друг другу дарить подарки, чтобы скрашивать проблематичную жизнь. "Ребята - члены нашей одной большой семьи, поэтому мы стараемся им приносить радость в жизни", - отметил он.

Виктория Шаграй, визажист:

"Я не загадывала, что это произойдет в мой день рождения. Просто родилось огромное желание организовать подобное мероприятие. Все сложилось легко и гладко - нашлись нужные люди, которые помогли организовать встречу с девочками. Честно, у меня одной бы ничего не вышло, рядом со мной стоит огромная группа поддержки".