"Патриоты Беларуси" поздравили женщин в пансионате "Комфортная жизнь" с наступающим праздником
Автор:Редакция news.by
В преддверии 8 Марта поздравления звучат по всей стране. В социальном пансионате "Комфортная жизнь" Минского района участники общественного объединения "Патриоты Беларуси" поздравили женщин пожилого возраста, а также девушек с ограниченными возможностями с наступающим Женским днем.
Инициатива в рамках благотворительного проекта "Рядом с нами". В программе - мастер-классы от визажистов и стилистов, подарки от неравнодушных белорусов, а также тематический концерт.
Проект "Рядом с нами" существует уже порядка 6 лет. Это в первую очередь про душу и внимание. Он направлен на помощь социально-уязвимым слоям населения Беларуси.