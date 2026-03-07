"Патриоты Беларуси" поздравили женщин в пансионате "Комфортная жизнь" с наступающим праздником

В преддверии 8 Марта поздравления звучат по всей стране. В социальном пансионате "Комфортная жизнь" Минского района участники общественного объединения "Патриоты Беларуси" поздравили женщин пожилого возраста, а также девушек с ограниченными возможностями с наступающим Женским днем.

Инициатива в рамках благотворительного проекта "Рядом с нами". В программе - мастер-классы от визажистов и стилистов, подарки от неравнодушных белорусов, а также тематический концерт.