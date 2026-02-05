Патриоты Беларуси: в Мачулищах стартовал отборочный этап военно-патриотического турнира "Вызов"

Будущее страны строится на патриотизме и истинных ценностях. В поселке Мачулищи на базе 49-й радиотехнической бригады стартовал отборочный этап Республиканского военно-патриотического турнира "Вызов". За победу боролись 14 команд, в составе которых были десятиклассники Минской области.

Силу духа, стойкость и волю к победе закаляли у молодого поколения на отборочном этапе Республиканского военно-патриотического турнира.

Ирина Синькевич, председатель Минской областной организации РОО "Патриоты Беларуси":

"В этом сезоне у нас примут участие 800 ребят из разных уголков нашей страны. Сейчас у нас проходит отборочный этап Минской области. Прошло много отборочных турниров в Брестской области, Гомельской и Гродненской. Дальше нас ждет Могилевская область и город Минск. То есть еще достаточно такой большой этап".

Все участники начали путь с единого старта: построение, инструктаж и мгновенная мобилизация. Так с первых секунд и началась напряженная, справедливая и конкурентная борьба.

10 человек команды проходят эстафету, которая состоит из 11 испытаний. В нее входят разборка-сборка автомата Калашникова, также полоса препятствий.

Алексей Семенюк news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42f18543-762c-48ca-a9ef-6afe90950dc4/conversions/52789e79-594a-4b85-8c7b-a9ac2bc6984a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42f18543-762c-48ca-a9ef-6afe90950dc4/conversions/52789e79-594a-4b85-8c7b-a9ac2bc6984a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42f18543-762c-48ca-a9ef-6afe90950dc4/conversions/52789e79-594a-4b85-8c7b-a9ac2bc6984a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42f18543-762c-48ca-a9ef-6afe90950dc4/conversions/52789e79-594a-4b85-8c7b-a9ac2bc6984a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алексей Семенюк, командир 49-й радиотехнической бригады ВВС и войск ВПО Беларуси:

"Трасса готовилась военнослужащими войсковой части 49-й технической бригады. Было приложено немало усилий, люди старались, потому что часть занимается воспитанием наших будущих защитников Отечества. Это наша работа. Как говорит Главнокомандующий: "Патриота воспитать может только патриот".

Испытания комплексные: от силовой эстафеты и тактики до исторического этапа. В условиях, имитирующих экстремальные, на время нужно правильно ответить на вопросы по истории Беларуси.

По результатам отборочного тура две сильнейшие команды из Минской области встретятся на полигоне учебного центра Военной академии Беларуси "Белая лужа". По итогам региональных отборов определят 7 команд. В мае они встретятся в полуфинале. Ребята проведут в полевых условиях 3 дня и пройдут курс молодого бойца. Финал запланирован на июнь.

Василий Рымар, председатель первичной организации РОО "Патриоты Беларуси" Минского тракторного завода:

"Сегодня наши ребята непосредственно выполняют учебные задачи определенного характера. Мы определим сильнейших, которым уже в следующие выходные будет представлена более сложная задача - специальный курс подготовки".