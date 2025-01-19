Павличенко: Надо готовиться к защите своего государства на всех уровнях, начиная со школы

К войне надо готовиться должным образом. То, чему нас учили 5-10 лет, это все уже устарело. Таким мнением в программе "Война и мир" поделился основатель организации, председатель Совета Белорусской ассоциации ветеранов подразделений спецназа войск МВД "Честь" Дмитрий Павличенко.

Сейчас война - это война дронов, война разведок, современного оружия, современных систем обнаружения, пояснил он. "Всему этому надо учиться, чтобы в нужный час стать и защитить свою Родину. Мы не готовимся ни к нападению, ни к атакам. Мы готовимся к обороне", - подчеркнул Дмитрий Павличенко.

По его словам, в Беларуси созданы ополчения на базе многих предприятий и учреждений. "На протяжении двух с половиной лет мы готовим наших бойцов по современным системам действий в условиях войны, с учетом всех направлений военной науки", - отметил военный и рассказал, что предлагает использовать на общественных началах безвозмездно для обучения ополчений на предприятиях в различных общественных организациях.

Председатель Совета Белорусской ассоциации ветеранов подразделений спецназа войск МВД "Честь" отметил, что в ассоциации есть представители различных общественных движений и партий: патриоты Беларуси, и представители партии "Белая Русь", Белорусской либерально-демократической партии. "Они здесь получают знания и в своих организациях организовывают ликбезы по военной подготовке. У нас заработала в школах система военной подготовки - введен институт военруков. Позволяет нашу молодежь готовить к возможным к военным действиям. Система у нас вся позволяет даже на уровне общественных организаций проводить ликбез по военным направлениям", - рассказал председатель Совета ветеранской организации.

Дмитрий Павличенко:

"На сегодняшний день и государственным секретарем Совета Безопасности и министром внутренних дел, и нашим командующим дана высокая оценка подготовки нашего резерва. Нас привлекают на различные учения, проводимые в Министерстве внутренних дел, на различные сборы регулярные. Нигде нареканий в нашу сторону не было".